Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Hasta yatağındaki babasını son kez görmek için hastaneye giderken kalp krizi ve beyin kanaması geçiren asker ile babası aynı hastanede hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Hasta yatağındaki babasını son kez görmek için hastaneye giderken kalp krizi ve beyin kanaması geçiren asker ile babası aynı hastanede hayatını kaybetti

İHA

Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Hasta yatağındaki babasını son kez görmek için hastaneye giderken kalp krizi ve beyin kanaması geçiren asker ile babası aynı hastanede hayatını kaybetti

Edirne'de vatani görevini yapan genç, İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde kanser tedavisi gören babasını görmek için hastaneye gittiği sırada üzüntüden kalp krizi ve beyin kanaması geçirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan baba ve oğlu, 5 saat arayla hayatlarını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören Cevdet Küçük (61), durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Baba Cevdet Küçük’ün kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda durumunun ağırlaşması üzerine Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayında tank er olarak vatani görevini yapan 120 günlük asker Fatih Küçük’e (25) haber verildi. Son kez babasını görmek için İstanbul'a gelen Küçük, üzüntüye dayanamayarak kalp krizi, ardından ise beyin kanaması geçirdi. Bunun üzerine Fatih Küçük de aynı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Cuma günü sabaha karşı ilk olarak baba Cevdet Küçük hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 saat sonra da oğlu Fatih Küçük yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'ne getirildi. Türk bayrağına sarılı Fatih Küçük ile babası Cevdet Küçük’ün cenazeleri, ilk olarak baba ocağına getirilerek helallik alındı. Sabahın erken saatlerinde pandemi koşullarına uygun kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında baba ile oğlu yan yana defnedildi. son Büyük üzüntünün hakim olduğu cenazede defin işleminin ardından askerler tabuta sarılı Türk bayrağını aileye teslim ederek, başsağlığı diledi. Cenazede ailenin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

"2 ay kalmıştı"
Baba Cevdet Küçük’ün bir süredir kanser tedavisi gördüğünü söyleyen ailenin yakın akrabası Salih Kalay, "Babası yoğun bakımda tedavi görüyordu. Oğlu Fatih’te 4 aylık askerdi. Askerliğinin bitmesine 2 ay kalmıştı. Babası ağırlaşınca hastaneye geldi. O anda babasını görünce kalp krizi geçirdi, ardından hastanede beyin kanaması geçirdi. İlk önce babası vefat etti, 5 saat sonra da asker olan oğlu Fatih vefat etti" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ölmek üzereyken bulunmuştu, yeniden doğaya salındı
YEREL HABERLER Ölmek üzereyken bulunmuştu, yeniden doğaya salındı
Kastamonu'da 27 kişide koronavirüse rastlanılan köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 27 kişide koronavirüse rastlanılan köy ...
Tosya’da çiftçilere 50 ton çeltik tohumu ve sera naylonu dağıtıldı
YEREL HABERLER Tosya’da çiftçilere 50 ton çeltik tohumu ve sera ...
Kastamonu'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı
Bu yıl Kastamonu’da Ramazan davulu çalmayacak
YEREL HABERLER Bu yıl Kastamonu’da Ramazan davulu çalmayacak
Husumetli iki grup taş ve sopalarla bir birine girdi Sanayi sitesi önünde kavga güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Husumetli iki grup taş ve sopalarla bir birine ...
Aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı
YEREL HABERLER Aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı
Derenin suyu kahverengi ve köpüklü akıyor
YEREL HABERLER Derenin suyu kahverengi ve köpüklü akıyor
Alınan karar sonrası kendini belediyenin önüne zincirledi Hayvanları besleme kararını yasal bulmayan hayvanseverden zincirli eylem
YEREL HABERLER Alınan karar sonrası kendini belediyenin önüne ...