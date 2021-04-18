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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tamir için gelen su tesisatçısı, köye virüs bulaştırdı

İHA

Tamir için gelen su tesisatçısı, köye virüs bulaştırdı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tamir için bir eve gelen su tesisatçısı, köyde ikamet eden 27 kişiye korona virüs bulaştırdı. Giriş çıkışların kapatıldığı köy karantinaya alındı.
Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Cide ilçesine bağlı Kovanören köyünde ikamet eden 27 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine köyün süresiz karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karantina kararıyla birlikte köyün girişi ve çıkışları kapatılırken, jandarma ekipleri de köy girişinde güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca sağlık ekipleri de karantinaya alınan köyde tedavi sürecini başlattı.
Cide Kovanören Köyü Muhtarı Engin Sözen, köylerinin karantinaya alındığını belirterek, vakaların bir eve tamir için gelen su tesisatçısından yayılmış olabileceğini düşündüklerini kaydetti. Sözen, köyde ikamet eden 25 kişinin evlerinde karantinaya alındığını ve sağlık durumları riskli olan 2 kişinin de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid19 servisinde tedavilerine başlandığını kaydetti.

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