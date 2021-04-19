Hanönü ilçesinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

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Hanönü denetim ekiplerince yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirildi. Şehir giriş çıkışlarında, araç kontrolü, işyeri denetimi ve kişilere yönelik HES kontrolleri yapıldı.

Son günlerde artan Kovid19 risk haritasına göre yüksek riskli kategoride bulunan Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda SinopKastamonu kara yolunda İlçe Jandarma Karakolu ekipleri yol kontrolü yaparak ilçeye giriş ve çıkışlar denetliyor. Denetim ekipleri ilçe merkezinde bulunan işyerlerini de sıkı denetim altında tutuyor. Köy muhtarları ise dışarıdan gelecek vatandaşların test yaptırmadan köylere gelmemeleri konusunda uyardı.

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