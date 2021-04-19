Tosya’da şehir içi ve D-100 Karayolu’nda hafta sonu denetimi

Kolluk kuvvetleri ve salgın denetim ekiplerinin yaptığı denetimlere katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, pandemi ile mücadelede kalıcı başarı kazanmak için çalışmaların kararlılıkla süreceğini söyledi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devam eden salgın denetimlerine İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin denetimlere bizzat katılarak şehir içinde ve D100 Karayolu’ndaki uygulama noktalarında incelemelerde bulundu. Kolluk kuvvetleri ve salgın denetim ekiplerinin herkesi tek tek durdurarak kontrol yaptığı ilçede salgına karşı kalıcı başarı sağlamak isteyen Kaymakam Deniz Pişkin salgın denetimlerine katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Şehir içi denetimlerinin ardından D100 Karayolu’ndaki salgın denetim noktalarında da incelemelerde bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, sürücülere seyahat yasağı konusunda tavsiyelerde bulundu.

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Kolluk kuvvetlerimiz ve salgın denetim ekiplerimizle birlikte topyekün sahadayız.

İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sokak kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde ülke genelinde uygulanması gereken yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetlerini ilçemizde de icra ediyoruz. Hem şehir içindeki hem de D100 Karayolu üzerindeki uygulama noktalarında ekiplerimizin yaptığı denetimlere katıldık. Görevlilerimiz, kısıtlama süresince dışarıda bulunanları tek tek durdurarak denetliyor ve trafikteki bütün araçları seyahat yasağı ile ilgili kontrol ediyor. Bir yılı aşkın bir süredir salgına karşı sürdürülen mücadelede kalıcı başarı elde etmek için, devletimiz tarafından verilen yoğun uğraş ve çabanın zayi olmaması için, bireysel ve toplumsal anlamda aziz milletimiz tarafından yapılan çok ciddi fedakarlıkların boşa gitmemesi için Lütfen hepimiz daha dikkatli olalım. Birbirimize karşı sorumlu olduğumuzu unutmayalım” diye konuştu.

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