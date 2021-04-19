Kurtların saldırdığı büyükbaş hayvan telef oldu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 3 kurdun saldırdığı büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Cide’de Kethüda köyünde ikamet eden Özcan C.’ye ait büyükbaş hayvanlara 3 tane kurt saldırdı. Saldırıda bir büyükbaş hayvan kurtlar tarafından parçalandı. Köylülerin fark ettiği olayda vatandaşlar, büyükbaş hayvanlara saldıran kurtları korkutmaya çalıştı. Uğraşların sonunda büyükbaş hayvanlar kurtların saldırısından kurtarılırken, bir büyükbaş hayvan da telef oldu.
Kurtların daha önce de köydeki diğer vatandaşların hayvanlarına saldırdıkları öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.