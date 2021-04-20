Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

İHA

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir köy, artan korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.
İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda halk sağlığını korumak ve salgının kontrol altına alınabilmesi için ilçeye bağlı Kabalar köyü 10 gün süreyle İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alınması kararlaştırıldı. Karantina ile birlikte köyün giriş ve çıkışlarına izin verilmezken, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin görevliler tarafından alınması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 farklı inşaattan kablo çalan hırsızlar tutuklandı Pişkin hırsız kameralara el salladı
YEREL HABERLER 5 farklı inşaattan kablo çalan hırsızlar ...
Bir tas sıcak yemek için ekiplerin yolunu gözlüyorlar
YEREL HABERLER Bir tas sıcak yemek için ekiplerin yolunu gözlüyorlar
5 farklı inşaattan kablo çalan hırsızlar, kameralara el salladı
YEREL HABERLER 5 farklı inşaattan kablo çalan hırsızlar, kameralara ...
Görevli personelin testi pozitif çıktı, anaokulu karantinaya alındı
YEREL HABERLER Görevli personelin testi pozitif çıktı, anaokulu ...
Kurtların saldırdığı büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Kurtların saldırdığı büyükbaş hayvan telef oldu
Mobil PCR test aracı ile yüzde 44’lük vaka artış hızı yüzde 5’e geriledi Mobil PCR test aracı, vaka artış hızının önüne geçti Erken tanı, erken müdahale, erken tedavi işe yaradı
YEREL HABERLER Mobil PCR test aracı ile yüzde 44’lük vaka artış hızı ...
Temaslı olmasına rağmen bankaya para çekmeye geldi
YEREL HABERLER Temaslı olmasına rağmen bankaya para çekmeye geldi
AKUT ile Kastamonu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER AKUT ile Kastamonu Belediyesi arasında iş birliği ...
Tosya’da şehir içi ve D-100 Karayolu’nda hafta sonu denetimi
YEREL HABERLER Tosya’da şehir içi ve D-100 Karayolu’nda hafta sonu ...
Hanönü ilçesinde Kovid-19 tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Hanönü ilçesinde Kovid-19 tedbirleri denetimi
Tamir için gelen su tesisatçısı, köye virüs bulaştırdı
YEREL HABERLER Tamir için gelen su tesisatçısı, köye virüs ...
Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, AB’de coğrafi işaretle tescillendi Taşköprü'nün adı da, sarımsağı da Avrupa Birliği listesindeki yerini aldı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, AB’de coğrafi ...
Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Hasta yatağındaki babasını son kez görmek için hastaneye giderken kalp krizi ve beyin kanaması geçiren asker ile babası aynı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Hasta ...
Ölmek üzereyken bulunmuştu, yeniden doğaya salındı
YEREL HABERLER Ölmek üzereyken bulunmuştu, yeniden doğaya salındı
Kastamonu'da 27 kişide koronavirüse rastlanılan köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 27 kişide koronavirüse rastlanılan köy ...