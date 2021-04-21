Kastamonu'da 2 ev, 3 samanlık yangında kullanılmaz hale geldi



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Dalay ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 2 ev ile 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çamkonak köyü Yaylacık Mahallesi'ndeki akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 1 ev ile 3 samanlığa daha sıçradı. Mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangının yayılımının önüne geçildiği belirtilirken, 2 ev ile 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-04-21 00:11:32



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