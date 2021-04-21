Kastamonu’da geceyi alevler aydınlattı: 2 ev, 3 ahır küle döndü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde henüz nedeni belirlenemeyen yangında iki ev ve üç ahır tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Çamkonak köyü Yaylacık Mahallesinde henüz nedeni belirlenemeyen evde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, hemen bitişiğinde bulunan diğer evlere de sıçradı. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Daday Belediyesi itfaiye ekiplerine destek olarak Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Kastamonu, Araç ve Eflani itfaiye ekipleri ile Araç Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de yangına müdahale etti. Ayrıca köylülerde yangın söndürme ekiplerine destek vererek kovalarla su taşıdı.

Çıkan yangında Sabri Karamustafa ile Mustafa Kara’ya ait evler, yine Sabri Karamustafa ile Lütfi Karamustafa ve Tevfik Karamustafa’ya ait üç ahır çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangın sonrasında jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ekiplerin, soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

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