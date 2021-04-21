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‘Sahte Maske Cezası’ mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira dolandırdılar

İHA

‘Sahte Maske Cezası’ mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira dolandırdılar

Kastamonu’da ‘Sahte Maske Cezası’ mesajıyla yüzlerce kişiye SMS gönderildi. Gönderilen bu SMS’leri tıklayanların telefonları hacklendi. Bu kapsamda Kastamonu’da son 1 hafta içerisinde mesajı tıklayan vatandaşların 300 bin lira dolandırıldığı öğrenildi.
Dolandırıcılar bu sefer İçişleri Bakanlığı tarafından yakın zaman önce açıklanan “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim” genelgesini hedef aldı. Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde sıkı tedbir ve cezaların uygulanacağının açıklanmasının hemen ardından yüz binlerce kişinin telefonuna sahte ‘maske cezası’ mesajları gönderildi. İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilmiş gibi hazırlanan ve “Sayın Vatandaşımız Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır. İlgili kayıtlar ve detaylı bilgi için tıklayın” ifadelerinin yer aldığı mesaja tıklayan birçok vatandaşın ise casus yazılımlarla telefonu hacklendi. Telefona yüklenen yazılımla tüm bilgilerine ulaşılan vatandaşların 300 bin lira dolandırıldıkları öğrenildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyararak, bu tür mesajlara itibar edilmemesini istedi.

“Arkadaşlarım, gelen mesaja karşılık para yatırdıklarını söylediler”
Bu tür mesajlara inanılmaması gerektiğini söyleyen Kemal Turşucu adlı vatandaş, “Bu tür mesajlar inanılacak şeyler değil. Bana şimdiye kadar öyle bir mesaj gelmedi ama gelen arkadaşlarımız var. Telefonuna mesaj gelen arkadaşlarımız tutup para vermişler. 23 kişi para yatırmış, bu arkadaşlara hesap numarası verilmiş, o hesap numarasına para yatırdıklarını söylediler. Sorduğumuzda ceza geldi diyorlar. Valilikten mesajın geldiğini söylüyorlar. Ama ben bu mesajlara inanmıyorum, maskemi de düzenli bir şekilde takıyorum” dedi.

“Bu tür mesajlar dolandırıcıların yeni yöntemi”
Telefonlara gönderilen bu mesajın dolandırıcıların yeni yöntemi olduğunu vurgulayan cep telefonu tamir, bakım ve satıcılığı yapana Zafer Sercan Sandıkçı ise, “Bizim her türlü zaafımızdan yararlanarak yine bir dolandırma şekli yapmışlar. Burada sanki gerçekten devlet tarafından gönderilmiş bir mesaj gibi görünüyor. Aslında böyle değil. Linke tıklattırıp telefonunuza virüs bulaştırıyor veya hesap numarası veriyor. Bu sayede bilgilerinizi çalıp sizi dolandırıyor” diye konuştu.

“Telefona gelen her linke vatandaşların tıklamaması lazım”
Cep telefonlarına mail veya SMS’lerin geldiğine dikkat çeken Sandıkçı, “Çeşitli linkler geliyor. Bunları vatandaşların tıklamaması gerekiyor. Her gördükleri mesaja basmamaları gerekiyor. İyice mesajı okuyun, kimse size acele edin demiyor. İnsanı bu şekilde panik yaptırıp bundan faydalanıyorlar zaten. Her gelen linke tıklamasınlar, önce bir incelesinler. Yakındaki cep telefonu bayilerine kadar gidip sorsunlar. Zaten bizler gerekli bilgiyi vatandaşlarımıza söylüyoruz. Yani bunun gerçekte olmadığını, bunun dolandırıcılık bir yöntemi olduğunu anlatıyoruz. İnsanları bilgilendiriyoruz” şeklinde konuştu.

“İnsanların zaaflarından yararlanıyorlar”
Vatandaşların bu tür mesajlara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyaran Sercan Sandıkçı, “Her gelen maile, her gelen mesaja tıklamasınlar, işin aslını öğrensinler. Gerçekten zaten böyle bir şey olmadığını belki de biliyorlardır. Gelen mesajda maske cezası diyor ama insan kendisini bilir zaten maske cezası kesilip kesilmediğini. İnsanların bu tür zaaflarından yararlanıyorlar. Dikkatli olmamız gerekiyor, dolandırıcılara göz açtırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bizlere sormaya gelen çok kişiye engel olduk”
Telefon dolandırıcılığından dolayı kendilerine gelenlerin çok fazla olduğuna dikkat çeken Sandıkçı, şunları söyledi: “Bizler uyarıda bulunduk. Çok kişiye de engel olduk. Bu konuyla ilgili son günlerde gelenlerde oluyor artık. Bizler, vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Kesinlikle bu linklere tıklamamaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Bu yüzden hiç kimse telefonlarına gelen mail, mesaj gibi sahte linklere itibar edip tıklamasınlar. Çok yeni bir dolandırıcılık yöntemi bu. Dolandırıcılar boş durmuyorlar. Her şeyi fırsata çevirip insanların zaaflarından yararlanıyorlar. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz bizler.”

“Lütfen maskenizi takıp, ev ziyaretlerini azaltın”
Ceza yazıldığı zaman makbuzun eve gönderildiğini söyleyen Bircan Bilici de, şöyle konuştu: “Bizler, maske cezası yemiş olsak polisler bizlere evrakı veriyor ya da ceza makbuzunu evimize de gönderebiliyorlar. Biz, böyle şeylere inanmıyoruz. Halktan da dikkatli olmalarını talep ediyoruz. Maskede takıyorum. Zaten ben sağlık personelleriyle çalışıyorum. Onların bebeklerine bakıyorum. Babası doktor, annesi ebe. O yüzden maskemi takmaya özen gösteriyorum. Bilinçliyiz de bu konuda ama ihmal ediliyor. Özellikle ev ziyaretleri çok fazla yapılıyor. Ben, buradan insanlara sesleniyorum. Lütfen ev ziyaretlerini azaltın. Sağlık çalışanları gerçekten çok feci durumda. Mesela ben çocuğumu hiç dışarı çıkartmıyorum. Markete dahi götürmüyorum. Ama ben, bir aileden 34 kişinin birlikte markete gittiklerini görüyorum. Bunlarda gerçekten içler acısı, üzülüyorum.”

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