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Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı

DHA

Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Kastamonu'da oluşturulan mobil PCR test aracı ile 10 günde binin üzerinde kişiye koronavirüs testi yapıldı. Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Enes Güneş, "Vatandaşlarımız evlerinden çıkıp yürüme mesafesindeki bu test noktalarına gelip erken dönemde teşhis alıp izole olmuş oluyorlar. Böylelikle hastalığın yayılmasının da önüne geçilmiş oluyor" dedi.
Kastamonu'da koronavirüsle mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, mobil PCR test aracı devreye alındı. Doktor, hemşire, veri kayıt elemanı ve şoförün görev yaptığı araç, vakaların fazla görüldüğü mahallere giderek hizmet veriyor. Burada koronavirüs temaslısı olup hastaneye gidemeyen vatandaşlar, evlerinden çıkarak araçta test veriyor. Testi pozitif çıkanlar erken teşhis ile tedavilerine başlanıp evlerinde karantina altına alınıyor. Hastalığın yayılmasının önüne geçilen proje ile son 10 günde binin üzerindeki kişiye test yapıldı.
'HASTANEYİ RAHATLATMIŞ OLUYORUZ'
Kastamonu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Enes Güneş, proje ile vakaların daha fazla görüldüğü yerlere giderek mobil aracı kullandıklarını söyledi. Güneş, "Hastaneye gidip test verme süreçlerini kafasında büyüten, hastaneye gitmekte zorlanan, aracı olmayan ya da hastane işlerini pek sevmeyen vatandaşlarımız gelip burada testi veriyor. Erken dönemde teşhis alıp, erken dönemde tedaviye başlayıp, erken dönemde izole olmuş oluyorlar. Böylelikle hastalığın yayılmasının da önüne geçilmiş oluyor. Ayrıca erken tedaviye başlayan vatandaşlarımızın hayatta kalım oranlarının daha iyi olduğunu biliyoruz. Proje başlayalı 10 günden fazla zaman oldu ve binin üzerinde test aldık. Aynı zamanda hastaneden alınan testlerin yüzde 25 kadarı buradan alınıyor. Hastaneyi de bu noktada rahatlatmış oluyoruz" dedi.
'HERKES MEMNUN'
Mobil araçta görevli hemşire Birsel Uzuner ise, vatandaşların uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Kastamonu Toplum Sağlığı merkezi Türkiye'de bir ilke adım attı. Gerçekten halk bu durumdan çok memnun. Çünkü hastanede çok yoğun bir kuyruk var. Bir de hastanede bulaş ihtimaline karşı hastalar hastaneye gitmek istemiyorlar. Mobil aracımızda işlerini yaptırdıktan sonra teşekkür ediyorlar. Biz haftanın her günü 10 mahallede yerleşiyoruz ve herkes memnun bu durumdan" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-04-21 13:29:21

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