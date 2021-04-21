GMG Kastamonuspor teknik direktörü koronavirüse yakalandı

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Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA)Kastamonu'da koronavirüse yakalanan GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş (58), yoğun bakımda tedaviye alındı.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'un teknik direktörü Levent Eriş, 5 gün önce rahatsızlanarak hastanaye gitti. Burada yapılan PCR testi sonucu Eriş'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Eriş, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

DHA-Spor Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)

2021-04-21 16:33:45



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