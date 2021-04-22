Tosya’da Seralar Kontrol Edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya’da Seralar Kontrol Edildi

İHA

Tosya’da Seralar Kontrol Edildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde seracılık projesinden yararlanan çiftçilerin seraları kontrol edildi.
Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar ve müdürlük kontrol ekibiyle birlikte “Seracılığın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında ilçede üretim yapılan seraları kontrol etti. İl Gıda Tarım Orman Müdürlüğünce hazırlanan “Seracılığın Geliştirilmesi Projesi”nin kabul edilmesiyle birlikte proje yararlanıcılarının seralarını yerinde incelemek ve projeye uygunluğunun tespitini yapmak amacıyla proje kontrol ekibi tarafından seralar kontrol edilerek projeye uygunluğu denetledi.
Seraları kontrol edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ilçemizde seracılığı geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, “Seracılığın Geliştirilmesi Projesi kabul edildi. Proje kapsamında ilçemizde 25 çiftçiye sera naylonu desteği yapıldı. İlçe Gıda Tarım Orman Müdürü Ali Çakar ve kontrol ekibi ile birlikte seraların projeye uygunluğunu kontrol ettik. Bütün seracılarımıza bütün üreticilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya Kaymakamlığı her gün 105 aileye sıcak yemek ulaştırıyor
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamlığı her gün 105 aileye sıcak yemek ...
Kastamonu’da bir köy, bir site, bir sokak ve bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir köy, bir site, bir sokak ve bir ...
Korona virüse yakalanan Levent Eriş yoğun bakıma alındı
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan Levent Eriş yoğun bakıma ...
GMG Kastamonuspor teknik direktörü koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER GMG Kastamonuspor teknik direktörü koronavirüse ...
Tosya’nın köylerine çöp konteyneri dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Tosya’nın köylerine çöp konteyneri dağıtımı sürüyor
Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı ...
‘Sahte Maske Cezası’ mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira dolandırdılar
YEREL HABERLER ‘Sahte Maske Cezası’ mesajıyla son 1 haftada 300 bin ...
'Dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
Kastamonu’da geceyi alevler aydınlattı: 2 ev, 3 ahır küle döndü
YEREL HABERLER Kastamonu’da geceyi alevler aydınlattı: 2 ev, 3 ahır ...
Kastamonu'da 2 ev, 3 samanlık yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Kastamonu'da 2 ev, 3 samanlık yangında kullanılmaz ...
Uyuşturucu şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı
Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
5 farklı inşaattan kablo çalan hırsızlar tutuklandı Pişkin hırsız kameralara el salladı
YEREL HABERLER 5 farklı inşaattan kablo çalan hırsızlar ...
Bir tas sıcak yemek için ekiplerin yolunu gözlüyorlar
YEREL HABERLER Bir tas sıcak yemek için ekiplerin yolunu gözlüyorlar