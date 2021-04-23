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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlçenin Sosyal Marketi bayramda binlerce kişiyi sevindirmeye hazırlanıyor

İHA

İlçenin Sosyal Marketi bayramda binlerce kişiyi sevindirmeye hazırlanıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 yılda 2 bin kişiyi giydiren kaymakamlığa ait Sosyal Market, Ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerini giydirmeye hazırlanıyor.
Tosya'da vatandaşların aile olarak desteklenmesi amacıyla 2 yıl önce Kaymakam Deniz Pişkin tarafından hayata geçirilen Sosyal Market, ihtiyaç sahibi vatandaşların aile olarak ayakkabı ve giysi ihtiyaçlarını karşılıyor. Kurulduğu günden bu güne kadar 2 yıllık sürede 2 bin kişiyi giydiren Sosyal Market, sık sık denetleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerinin ayakkabı ve giysi ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanan markette denetlemelerde bulundu. Hayır sahibi iş adamları tarafından sosyal markete teslim edilen etiketi çıkarılmayan 6 bin parça kıyafetin Bayramda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, marketin bayrama hazırlanması talimatını verdi.

Çift taraflı kazanım başarıya ulaştı
Sosyal Market'in alan elle veren elin birbirini görmediği güzel bir vakıf hizmeti sunduğunu belirten Kaymakam Deniz Pişkin, ihtiyacı olan vatandaşların gelip burada hem kendi ailesine hem kendine istediği şekilde kılık kıyafet ve ayakkabı alabildiğini söyledi. Marketin kurulma amacını anlatan Kaymakam Deniz Pişkin, “Sosyal Market Tosya Kaymakamlığının hayata geçirdiği sosyal hizmet çalışmalarından bir tanesi. Amacımız, vatandaşlarımızın sadece ekonomik anlamda parasal olarak desteklenmesi değil, bir yandan da kıyafet ve giysi anlamında da aile olarak desteklenmesi ve kullanılmayan kıyafet ve giysilerin bir anlamda da değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasıydı. Bu çift taraflı bir kazanımdı. Ve nitekim de başarıya ulaştı" dedi.

"Vakıf sosyal market hiç boş kalmadı"
Vatandaşların Sosyal Market'in çalışmalarına duyarlılık gösterdiklerini söyleyen Kaymakam Deniz Pişkin, "Hepimizin evimizden kendimize hediye edildiği için sakladığımız tuttuğumuz ama zevkimize uymadığı için giymediğimiz kullanmadığımız yada çocuklarımızın artık büyüdüğü için üstüne başına olmayan ama yeni sayılabilecek nitelikte kıyafetlerimiz var. Hem vatandaşlarımıza bu anlamda bu fazlalıklardan kurtulma, hem de bu fazlalıklardan kurtulurken bir hayır işine vesile olma imkanı tanıdı sosyal market. Alan elle veren elin birbirini görmediği güzel bir vakıf hizmeti bu anlamda ihtiyacı olan vatandaşımız gelip burada hem kendi ailesine hem kendine istediği şekilde kılık kıyafet ve ayakkabı alabiliyor. Bu anlamda sadece kullanılmış ikinci el kıyafet değil, hiç kullanılmamış hatta etiketi üzerinde duran yeni birçok kıyafette kabul ettik. Özellikle hayırsever iş adamlarımız, yardımsever bağışçılarımız yani bu anlamda çok duyarlılar. Vakıf sosyal market hiç boş kalmadı, sürekli yeni giysiler, yeni parçalar eklene durdu. Vatandaşımızda buradaki memnuniyetini bize dolaylı yönlerden aksettiriyor" diye konuştu.

Bayramda binlerce ihtiyaç sahibini sevindirecek
Marketin Ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye hazırlandığını belirten Kaymakam Pişkin, "Şimdi de önümüz Bayram, Ramazan Bayramında her annenin her babanın çocuğuna bir bayramlık alma, bir bayramlık giydirme hevesi mutlaka vardır. Burası bunun içinde çok uygundur. Herkesi, bütün vatandaşlarımızı giysiye, kıyafete, ayakkabıya ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımızı biz buraya bekliyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak buna vesile olmaktan memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Ve bütün bağışçılarımızdan Allah razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

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