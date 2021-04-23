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Cami restorasyonunda çatıdan çıkan 50 adet hat levha sokağa atıldı Sokağa atılan hat levhalar, gelen tepkiler üzerine muhafaza altına alındı Cami restorasyonunda ilk kez 14 adet cihar yar-ı güzin levha ile 36 adet hat levha bulundu

İHA

Cami restorasyonunda çatıdan çıkan 50 adet hat levha sokağa atıldı Sokağa atılan hat levhalar, gelen tepkiler üzerine muhafaza altına alındı Cami restorasyonunda ilk kez 14 adet cihar yar-ı güzin levha ile 36 adet hat levha bulundu

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yaptırılan ve geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlanılan Ahmet Dede Camisinin çatısından tarihi özelliğe sahip olduğu düşünülen 50 adet hat levhası sokağa atıldı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine hat levhalar, muhafaza altına alındı. Cami restorasyonunda bulunan 14 adet cihar yarı güzin levha ile 36 adet hat levhanın ilk kez tespit edilerek kayıt altına alındığı belirtildi.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl Haziran ayında Ahmet Dede Vakfına ait olan Ahmet Dede Camisinin ihalesi yapılarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Ankara Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca onaylanan restorasyon projesi doğrultusunda 1 yıl içerisinde yapım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının istenilen ihale şartnamesinde çalışmalar başlatıldı. Yüklenici firma tarafından Ahmet Dede Camisinde restorasyon çalışmalarının devam ettiği sırada çatı söküm aşamasında kim veya kimler tarafından hangi tarihte konulduğu henüz tespit edilemeyen hat levhalar bulundu.

Sokağa atılan levhalar tepki gelince korumaya alındı
Çatıdan alınan hat levhalar, yüklenici firma görevlilerince tutanak karşılığında Ahmet Dede Cami görevlilerine teslim edildi. Bir süre sonra vatandaşlar, hat levhaların sokağa atıldığını gördü. Bunun üzerine sosyal medyada yüklenici firma ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerine tepki gösterildi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri, toplam 50 adet olan hat levhalarını muhafaza altına aldı. Koruma altına alınan hat levhalarının sanatsal açıdan değerlendirmesinin tamamlanması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 14 adet cihar yarı güzin levha ve 36 adet hat levha olmak üzere toplam 50 adet taşınırın koruma altına alındığını ve sanatsal açıdan değerlendirme işlemine ivedilikle başlanıldığını duyurdu.

“Restorasyon çalışmalarının biran önce bitirilmesini istiyoruz”
Restorasyonun olduğu yerde Ahmet Siyahi Hazretlerinin türbesinin olduğunu söyleyen Hatice Sertkaya, “Buraya çok fazla ziyaretçi geliyordu fakat şimdi burada restorasyon çalışmaları var diye kimse gelemiyor. Evlerimiz burada ama camiye şimdi gidilmiyor. Korona virüste var şu anda saten herkes birbirine mesafeli. Yazın dışarıda da kılınıyor ama kışın soğuk oluyor, bu yüzden restorasyon çalışmalarının biran önce bitirilmesini istiyoruz. Camimizin açılmasını istiyoruz. Buralardan da bu pisliklerin kalkmasını istiyoruz. Şimdi taşlarını temizlediler, güzelleşti, ileriye doğru daha da güzelleşecektir” dedi.

"Çatıda hat levhaları bulunmuş"
Sokağa atıldığı söylenen hat levhalarını internetten gördüklerini belirten Hatice Sertkaya, “Sahur vaktinde gördük. Oğlum, ’Çatıda hat levhaları bulunmuş. Siz gördünüz mü, duydunuz mu?’ diye sordu. Biz, bilmiyoruz, görmedik. Öyle bir şey olduğunu ben zaten bilmiyordum da. Ben buraya geleli 10 yıl oldu, 10 yıldır tanıyorum bu camiyi. Atılmamıştır bence, orada birisinin bahçesinde yer var. Camiden çıkan malzemeleri, avizeleri hep o bahçeye koyuyorlardı” diye konuştu.

“Çatı arasında bir şeyler görüyordum ama ne olduğunu bilmiyordum”
Restorasyon çalışmaları nedeniyle bölgede trafik sıkışıklığının olduğunu anlatan Güler Hırlı ise, “Bu yüzden araçlar, yol üzerinde hepsi çatışıyor. Birde burada taştan yürüyüş yolu vardı. Yoldaki taşlardan dolayı merdivenden yürünmüyor. Hatta geçende yaşlı bir adam düşte merdivende. Öbür tarafı da taş yığılı geçilmiyor. Restorasyonu yavaş işliyor, 8 günde bir kere geliyorlar, 2 gün çalışıp gidiyorlar. Burada tarihi eserlerin bulunduğunu hiç duymadım. Tarihi eser derken şu taşların üzerinde çiçek desenleri falan vardı. Camiden çıkan içerisinin malzemeleri komşunun yolluk gibi yeri var, oraya koyuyorlardı. Ama ben, bazen çatı arasında bir şeyler görüyordum ama ne olduğunu bilmiyordum” şeklinde konuştu.

Tarihi camide restorasyon geçen yıl başladı
Ahmet Dede Camisi, Kırkçeşme Mahallesi Tekke Sokak üzerinde 1300 yılında Ahmed Dede tarafından yaptırıldı. Ahmed Ziyaeddin Efendi’nin 1860 tarihli vakfiyesinde de yer alan Ahmet Dede Camisi, zamanla yıpratmasından dolayı geçtiğimiz yıl restorasyon çalışmalarına başlanılmıştı.

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