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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya'da 23 Nisan töreni

İHA

Tosya'da 23 Nisan töreni

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanında yapılan kutlama törenine Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Onur Gülbahar, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ve protokol üyeleri katıldı.
Tören Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tosya Fevzipaşa İlkokulu Müdürü Şener Şen yaptı. Okul Müdürü Şener Şen, "Gazi Mustafa Kemalin Samsun'a çıkışıyla kurtuluş meşalesi yakıldı. Milletimiz uzun süren savaşların getirdiği yıkım, vatan uğruna can veren şehitlerin acısı, fakirlik ve çaresizlik içindeydi. Ama bir kurtuluş sesi duyuldu. Amasya’dan, "Ey Türk Milleti! Seni yine senin azim ve kararın kurtaracaktır" diyordu. Bu ses yurdun dört bir yanında yankılandı, düşmanların, hainlerin yüreklerine korku saldı. Kahraman Milletimizin yüreğine ferahlık ve kurtuluş ümidi oldu. Önce Erzurum’da daha sonra Sivas’ta bölgenin milli irade temsilcileriyle toplantılar yapıldı. Her toplantı sonucunda milletimizi yine milletimizin azim ve kararının kurtaracağı haykırıldı" dedi.

Pandemi sebebiyle kısa tutulan törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından fotoğraf çekimiyle kutlamalar sona erdi.

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