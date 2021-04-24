16 yaşındaki genç devrilen traktörün altında kaldı

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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 16 yaşındaki gencin kullandığı traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan genç, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Kayabaşı köyü Aluç Mahallesi'nde Serdar Yamalı idaresinde plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Serdar Yamalı yaralandı. Yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkartıldı. Yaralanan Yamalı, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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