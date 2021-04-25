Şehit oğlunun haberini alan anne: “Vatan sağ olsun” Şehit Çakar’ın son isteği abisinin ev sahibi olmasıydı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit oğlunun haberini alan anne: “Vatan sağ olsun” Şehit Çakar’ın son isteği abisinin ev sahibi olmasıydı

İHA

Şehit oğlunun haberini alan anne: “Vatan sağ olsun” Şehit Çakar’ın son isteği abisinin ev sahibi olmasıydı

Irak’ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik AvaşinBasyan bölgesinde yürütülen PençeYıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Aygün Çakar’ın şehit haberi annesine verildi. Oğlunun şehit haberini alan anne Melek, “Vatan sağ olsun” dedi. Annesi ile iki gün önce telefonda konuşan Şehit Aygün Çakar’ın ise son isteğinin, abisinin ev sahibi olmasıydı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik AvaşinBasyan bölgesinde yürütülen PençeYıldırım Operasyonu'nda 4 yıllık asker olan Uzman Çavuş Aygün Çakar, EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit düştü. Şehit Çakar’ın Kastamonu’nun merkeze bağlı Geyikli köyünde ikamet eden annesi Melek Şahanoğlu’na acı haber ulaştı. Şehit evine Türk bayrağı asılırken şehit annesi Melek Şahanoğlu’da taziyeleri kabul etti. Güçlükle ayakta durduğu görülen şehit annesi Melek Şahanoğlu, “Yavruma Allah rahmet eylesin, vatanımız sağ olsun” dedi. 3 erkek ve 1 kız çocuğunun olduğunu, Şehit Aygün Çakar’ın da ortanca çocuğu olduğunu söyleyen şehit annesi Melek Şahanoğlu, “Oğlumla iki gün önce telefonla konuştum. Abisinin ev sahibi olması için evrakların imzalanması gerekiyordu. Oğlum geciktirmeyelim, kısa zamanda halledelim dedi. Ben okuma yazma bilmiyorum ama bir şekilde oğlumun son isteğini yerine getirmeye çalıştım. Oğlum abisinin ev sahibi olduğunu göremeden şehit düştü” diye konuştu.

26 yaşındaki Şehit Aygün Çakar’ın 4 yıldır asker olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Aygün Çakar’ın naaşı, 26 Nisan 2021 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Samsun’un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi'nde kılınacak öğle namazını müteakip aile kabristanlığına defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

16 yaşındaki genç devrilen traktörün altında kaldı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki genç devrilen traktörün altında kaldı
Tosya'da 23 Nisan töreni
YEREL HABERLER Tosya'da 23 Nisan töreni
Cami restorasyonunda çatıdan çıkan 50 adet hat levha sokağa atıldı Sokağa atılan hat levhalar, gelen tepkiler üzerine muhafaza altına alındı Cami restorasyonunda ilk kez 14 adet cihar yar-ı güzin levha ile 36 adet hat levha bulundu
YEREL HABERLER Cami restorasyonunda çatıdan çıkan 50 adet hat levha ...
İlçenin Sosyal Marketi bayramda binlerce kişiyi sevindirmeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER İlçenin Sosyal Marketi bayramda binlerce kişiyi ...