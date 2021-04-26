Kastamonu’da ücretsiz 53 ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile patates ve soğan üreticisine destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle otel ve lokantaların sebze talebinin azalmasından dolayı patates ve soğan üreticinin elinde kalmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticinin elinde kalan tonlarca patates ve soğanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla satın alarak, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başladı. İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edilen 53 ton patates, İnebolu’daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İnebolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personelleri denetiminde yapılan aktarımın ardından, araçlarla mahalleler dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Patates dağıtımının ardından soğan dağıtımının da önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.