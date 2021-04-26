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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çeltik üreticilerine 15 ton sertifikalı tohum dağıtıldı

İHA

Çeltik üreticilerine 15 ton sertifikalı tohum dağıtıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘Çeltik Üretimi Geliştirme Projesi’ kapsamında 20 üreticiye 15 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından ‘Çeltik Üretimi Geliştirme Projesi’ geliştirildi. Proje kapsamında çeltik üretimini yaygınlaştırmak için Hanönü ilçesinde 20 üreticiye 15 ton sertifikalı tohum dağıtıldı. Sertifikalı tohum dağıtım töreninde konuşan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Murat Türkmen, Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl Kastamonu’ya yüzde 75’i hibe olmak üzere 50 ton Tosya’da, 15 ton da Hanönü ilçesinde olmak üzere sertifikalı Osmancık97 çeltik tohumu gönderdiğini söyledi.
Hanönü’nde son yıllarda çeltik üretiminin arttığını ifade eden Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu ise, ilçede bu yıl 20 çeltik üreticisine 15 ton Osmancık97 cins sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldığını kaydetti. Üreticinin daha kaliteli ürün almaları için il müdürlüklerince Çeltik Üretimi Geliştirme Projesi'nin uygulamaya konulduğunu ifade eden Eminoğlu, proje kapsamında üreticilere yüzde 50 hibe destekli sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldığını ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.
Çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımı yapan Eminoğlu, tavsiyelerde de bulundu. Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen törene Hanönü Kaymakamlığına vekalet eden Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Murat Türkmen, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ümit Uçar, İlçe Müdürü Burak İbrahim Eminoğlu ve çeltik üreticileri katıldı.

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