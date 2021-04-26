Kastamonu’da 45 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi

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Kastamonu'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 45 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 45 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 1 şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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