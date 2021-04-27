Kastamonu’da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü Vali Çakır: “Mağdur olan vatandaşlarımıza gereken yardımlar yapılacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü Vali Çakır: “Mağdur olan vatandaşlarımıza gereken yardımlar yapılacak”

İHA

Kastamonu’da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü Vali Çakır: “Mağdur olan vatandaşlarımıza gereken yardımlar yapılacak”

Kastamonu’nun Kırkçeşme Mahallesi Tepeyol Sokak üzerinde odunluktan çıktığı tahmin edilen yangının büyümesi sonucu 4 ev yanarak küle döndü. Yangının ardından incelemelerde bulunan Vali Avni Çakır, mağdur olan vatandaşlara gereken yardımların yapılacağını kaydetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kırkçeşme Mahallesi Tepeyol Sokak üzerinde ilk belirlemelere göre kedi ve köpek gibi küçükbaş hayvanların beslendiği odunlukta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan Mualla Özçiftçi ile İrfan Nacaklı’ya ait 2 katlı olan 4 eve sıçradı. Evlerin ahşap olması nedeniyle hızla büyüyen yangını gören vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerine, Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve su tankerleri de destek verdi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ederken, yangın daha da büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle evlerde zaman zaman çökmeler de meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları halen devam ediyor.
Ayrıca yangının başladığı sırada evde mahsur kalan yaşlı kadını ise, itfaiye ekipleri kurtardı.
Yangın nedeniyle alev topuna dönen binaları gören çok sayıda vatandaş ise, yangın yerine gelerek söndürme çalışmalarını izlemeye başladı. Koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafenin unutulduğu yangında vatandaşları polis ekipleri dağıtmak için çok çaba sarf etti. Polis ekipleri, vatandaşları sık sık uyararak evlerine gitmeleri noktasında ikna etmeye çalıştı.
Yangın sırasında Vali Avni Çakır’da olay yerine gelerek AFAD İl Müdürü Ekrem Küçükbayram’dan ve itfaiye ekiplerinden söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Yangın yerindeki incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Vali Avni Çakır, “Bugün saat 01.30 sularında Kastamonu’da Kırkçeşme Mahallemizde şu anda bulunduğumuz alanda henüz nedeni tam olarak belirlenemeyen bir ev yangını meydana geldi. Yangında şu ana kadar üç ev tamamen yandı, 1 evde kısmen yandı. Yangında çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Yangın vatandaşımızın sürekli oturmadığı fakat küçükbaş hayvanlarını beslediği bir yapıda meydana geldi. Tabii ki evler bitişik olduğundan dolayı diğer evlere sıçradı. Arkadaşlarımız yangına seri bir şekilde müdahale ettiler. Allah’a şükür şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Yangında zarar gören evlerden bir tanesinde sürekli oturan var. Bu konuda vatandaşımızla gerekil görüşmeleri yaptık. İlk etapta çocuklarının yanına geçecek ama bizde AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışla Vakfı olarak seri bir şekilde vatandaşımızın ikametiyle ilgili sorunları çözeceğiz. Evin şu anda çatısında sadece sorun olduğu görülüyor. İnşallah tez zamanda evini onarıp vatandaşımızı evine tekrar oturtacağız. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Yangın büyümeden itfaiyemiz zamanında gelerek müdahalede bulundu” dedi.
Yangında iki evini kaybeden Mualla Özçiftçi ise, “Yanan iki ev bizim. Ev boştu, yazları kullanılıyordu. Eşimin doğup büyüdüğü ev. Biz, Kuzeytent Mahallesinde oturuyoruz. Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Haber verdiler, yangını duyunca geldik. Yangının nereden çıktığını bilmiyorum. Bizde şimdi geldik. Bilgi alamadık, çok üzgünüz. Eşimin doğup büyüdüğü ev, maalesef neden çıktığını bilmiyoruz. Şu anda boştu ev. Çok üzgünüz” diye konuştu.
Yanan evde kiracı olarak oturan Halil Topaloğlu da, “Yangın, alttaki evden çıktı. Bu evde kimse oturmuyordu. Odunluk kısmı vardı. Orada samanlarda vardı. Odunlukta kedi köpek besliyorlar. Oradan çıktığını düşünüyoruz. Zararımız büyük. Kiracıyım, buraya 8 ay önce taşındım. Her şeyim yandı, ancak üzerimi alabildim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da çıkan yangında 4 ev kül oldu 2 ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kastamonu'da çıkan yangında 4 ev kül oldu 2 ev ...
Kastamonu’da geceyi aydınlatan yangın: 4 ev alevlere teslim oldu Yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Şehir merkezinde evlerde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor, 1 yaşlı kadın son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da geceyi aydınlatan yangın: 4 ev alevlere ...
Kastamonu’da 45 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da 45 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi
Tedavisi tamamlanan kerkenez ve gri balıkçıl doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan kerkenez ve gri balıkçıl doğaya ...
Yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu
Köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karacaya gençler sahip çıktı
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karacaya ...
Çeltik üreticilerine 15 ton sertifikalı tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Çeltik üreticilerine 15 ton sertifikalı tohum ...
Kastamonu’da ücretsiz 53 ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da ücretsiz 53 ton patates ihtiyaç ...
Aç ayılar Hanönü ilçesinde arı kovanlarına musallat oldu
YEREL HABERLER Aç ayılar Hanönü ilçesinde arı kovanlarına musallat ...
Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, karantinaya girdi
YEREL HABERLER Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, karantinaya ...
Şehit oğlunun haberini alan anne: “Vatan sağ olsun” Şehit Çakar’ın son isteği abisinin ev sahibi olmasıydı
YEREL HABERLER Şehit oğlunun haberini alan anne: “Vatan sağ ...