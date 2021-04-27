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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İHA

4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kastamonu’da Kırkçeşme Mahallesinde dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev ve 1 odunluk kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Kastamonu’da Kırkçeşme Mahallesinde dün gece saatlerinde kedi, köpek gibi küçük hayvanların beslendiği odunluktan çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan evlere de sıçradı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken, yangında 4 ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.
Can kaybının yaşanmadığı yangının verdiği hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin halen soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında bazı evlerinde yıkılarak enkaza dönüştüğü görüldü.

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