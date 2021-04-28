Kastamonu’da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi

Kastamonu’da çıkan yangında 4 ev alevlere teslim olurken, beraber yaşayan anne ve kızı alev topuna dönen evde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi Demirtaş köyü Ahmet Ağası mahallesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle köyde bulunan 3 eve daha sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ekibi ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazöz sevk edildi.

Yangında kimlikleri henüz belirlenemeyen anne ve kızı feci şekilde can verirken 3 kişi de yaralandı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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