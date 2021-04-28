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Kastamonu’da yangında hayatlarını kaybedenler enkaz altından çıkartıldı Kastamonu Valisi Avni Çakır: "190 bin elektrik tesisatı uygun olmayan binamız bulunuyor”

İHA

Kastamonu’da yangında hayatlarını kaybedenler enkaz altından çıkartıldı Kastamonu Valisi Avni Çakır: "190 bin elektrik tesisatı uygun olmayan binamız bulunuyor”

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden iki kişinin enkaz altında cesetleri çıkartıldı. Yangın sonrasında incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Vali Avni Çakır, il genelinde 190 bin elektrik tesisatı uygun olmayan binanın bulunduğunu belirterek, bunların yenilenmesi için bu yıl özel olarak çalışma yapacaklarını kaydetti.
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyü Ahmetağa Mahallesinde dün gece saatlerinde başlayan yangında 89 yaşındaki Fatma Yılmaz ile 65 yaşındaki kızı Cemile Yılmaz, hayatlarını kaybetti. Yangında üç evde tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından yangında hayatlarını kaybeden Fatma Yılmaz ile kızı Cemile Yılmaz’ın cenazeleri, AFAD ve Jandarma ekiplerince enkaz altından çıkartıldı. Cenazeler, Pınarbaşı Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

“En kısa sürede evlerini kaybeden ailelerimize evlerini yeniden yapacağız”
Yangının ardından Vali Avni Çakır, beraberinde Pınarbaşı Kaymakamı Salih Başara, Kastamonu İl Jandarma Komutan Vekili Erol Yaldız, AFAD İl Müdür Ekrem Küçükbayram ile yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangında yakınlarını kaybeden ailelere taziyede de bulunan Vali Avni Çakır, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Dün akşam saat 21.30 sıralarında Pınarbaşı ilçemiz Demirtaş köyü Ahmetağa Mahallesinde maalesef bir yangın olayı meydana geldi. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede üç eve de sıçradı. Yarım saat içerisinde hem Pınarbaşı itfaiye ekipleri hem de diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan takviye kuvvet gelmesine rağmen üç evimiz kısa sürede yandı. Bu evlerin bir tanesinde oturuluyordu. Toplam üç vatandaşımız burada yaşıyordu. Maalesef yangında 90 yaşında bir teyzemiz ile 65 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Çünkü yangının arkadaşlarımızın ilk belirlemesine göre tam kapı girişinde meydana geldiği için maalesef biraz da korku ve yaşlılığın verdiği şeyle kaçma imkanı bulamadılar. Maalesef iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangın bir saat içerisinde kontrol altına alındı. Köyün diğer evlerinin bu anlamda etkilenmesinin önüne geçildi ama maalesef can kaybı bizleri üzdü. Şu anda burada devlet olarak tüm hasar tespit çalışmalarımızı bitiriyoruz. En kısa sürede yanan evlerin yerine yenilerini devlet olarak yapacağız. Vatandaşımızın şu andaki ilk konaklama sorununu da çözdük. Yemek meselelerini de hallettik. Tekrar hepimizin başı sağ olsun” dedi.

“190 bin elektrik tesisatı uygun olmayan binamız bulunuyor”
Kastamonu’da bu yıl elektrik tesisatlarının yenilenmesiyle ilgili bir çalışmanın olduğunu söyleyen Vali Çakır, Kastamonu’da son günlerde üst üste çıkan yangınlardaki artışlara dikkat çekerek, “Kastamonu’da yaklaşık 190 bine yakın bina bulunuyor. Bu şekilde elektrik tesisatlarını yenileme ihtiyacı olan bina var. Bununla ilgili elektrik idaresiyle sürekli görüşme halindeyiz. Onlar binaların dış yüzüne kadar gelen hatlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar, fakat binanın içerisi vatandaşlarımızın kendisine ait. Daha önceki yıllarda ORKÖY projesi kapsamında Kastamonu’da bir uygulama başlatılmış. Yaklaşık 10 yıl önce. Ama maalesef vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 25’i ancak müracaat etmiş. Burada vatandaşımızın açıkçası bir ihmali de bulunuyor. Şu anda bizler Kastamonu Valiliği olarak bir çalışma daha başlatıyoruz. İmkanı olan vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla, imkanı olmayan vatandaşlarımızın da Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla bir kampanya başlatıyoruz. Evinin elektrik tesisatını yenilemek isteyen vatandaşlarımıza bizler vilayet olarak yardımcı olacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın biraz daha duyarlılığına ihtiyacımız var. Şu anda bu köyde 25 hane bulunuyor. Sürekli oturulan 7 hanemiz var. Bu yüzde yaklaşık yüzde 80 civarında özellikle köylerimizde ve mahallelerimizde yazın buraya geliyorlar. Sadece yazları kullanınca da çok büyük masraflar yapmak istemiyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyetini arttırıcı çalışmalar üzerinde duracağız. Çünkü bu sadece kendi evindeki zararla kalmıyor, bir yangın can kayıplarına kadar yol açabiliyor. Maalesef Kastamonu’da evlerin dip dibe ve ahşap olması nedeniyle birden fazla eve zarar verebiliyor. Bu yüzden bu hassasiyetin tüm vatandaşlarımızda olması gerekiyor. Bununla alakalı bu yıl arkadaşlarımız, çok yoğun bir şekilde bilinçlendirme, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da yardımcı olma konusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ama daha önemlisi vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bir tesisatın yenilenmesi 56 bin lira civarında, birçok vatandaşımızın bunu verebilecek durumda ama vatandaşımızda bu hassasiyetin oluşması gerekiyor. Bu konuya özel olarak bu yıl üzerinde çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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