Kastamonu'da su farkındalığı için stant kuruldu

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, "Suyuna Sahip Çık Kastamonu Projesi" kapsamında stant kurularak, vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Su kaynaklarının yok olmaması ve toplumda farkındalık oluşturmak için Kastamonu Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır koordinesinde yürütülen, Suyuna Sahip Çık Kastamonu Projesi kapsamında Hanönü ilçesinde stant kuruldu. Su kaynaklarının etkin kullanılması için hazırlanan bilgilendirme broşürleri ilçe kaymakamı Çağlar Partal öncülüğünde vatandaşlara ve tüm kamu kurumlarına dağıtıldı.



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