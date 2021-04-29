Başkan Altıkulaç'tan, "evinizde kalın" çağrısı

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerden ilçeye gelen vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Son açıklamalara göre Kastamonu'nun vaka sayısı en çok azalan iller arasında ikinci sırada yer aldığını belirten Engin Altıkulaç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tabii ki sevindirici bir hadise ama hala il genelinde 100 binde vaka sayılarına baktığımız zaman 500 kişinin üzerinde bir vakamız söz konusu. İlçemizde de geçtiğimiz günlere nazaran vaka sayımız azalmış olsa da halen korona virüs ile alakalı bulaşma zinciri devam ediyor. Vaka sayılarımız maalesef halen mevcut. Tam kısıtlama uygulamasının arifesinde ilçemizde çok yoğun bir hareketlilik söz konusu. Özellikle başta İstanbul ilimiz olmak üzere diğer büyük illerimizden ilçemize gelen insan sayımız bir hayli fazla. Bundan kaynaklı ilçemizde bir hareketlilik söz konusu. Benim istirhamım, il dışından ilçemize gelen bayram öncesi vatandaşlarımızın, mümkün olduğunca toplu halde bir arada bulunmamaları, misafir ziyaretlerinin olmaması, özellikle mübarek Ramazan ayında iftar programlarının yapılmaması ve mümkün olduğunda birlikte hareket edilmemesi önem arz etmektedir. Bunu, bulaşma zincirini birlikte kıracağımızdan en ufak bir şüphemiz yoktur. Ama hep birlikte bir mücadele etmemiz gerekmektedir. Bu uyarılarımıza itibar ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz"



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