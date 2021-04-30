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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhtiyaç sahibi yaşlılara ve engellilere evde bakım hizmeti veriliyor

İHA

Kastamonu Tosya Kaymakamlığı'nın "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların ev temizliği ve evde bakımları yapılıyor.

İhtiyaç sahibi yaşlılara ve engellilere evde bakım hizmeti veriliyor

Kastamonu Tosya Kaymakamlığı'nın "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların ev temizliği ve evde bakımları yapılıyor.
Tosya Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Yalnız Değilsiniz" projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul edildi. Proje kapsamında Tosya Kaymakamlığı tarafından oluşturulan yaşlı bakım ekiplerince Tosya’da merkez ve köylerde yaşayan 65 hanede yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç insanların kişisel bakımları yapılıyor ve ihtiyaçları da gideriliyor. Evleri tek tek ziyaret eden ekipler, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlıların evlerine giderek ev temizliği, saç sakal tıraşı ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor.

Evde bakıma muhtaç vatandaşları ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Hayata geçirdiğimiz yaşlı bakım projemiz ilk olarak 2017 yılında başladı. Başarıyla üçüncü kez projemizi bitirmek üzereyiz. İnşallah dördüncü defasına bu yıl içerisinde başlayacağız. Projemiz hem şehir merkezinde, hem köylerimizde ikamet eden fakat bakacak kimsesi olmayan yaşlı engelli, yardıma muhtaç vatandaşlarımızı kendi sosyal çevrelerinden koparmadan bulundukları yerlerde konutlarında hem evleriyle ilgili kişisel anlamdaki ihtiyaçlarını gidermek, hem de kendi yaşlı bakım hizmetlerini evlerinde görmek suretiyle onları sosyal hayatın içinde tutmayı amaçlıyor" dedi.

"65 hanede yaklaşık 70 vatandaşımıza hizmet veriyoruz"
Yaşlıların her türlü ihtiyaçlarının görevliler tarafından giderildiğine dikkat çeken Pişkin, “Yaşlılarımızın tırnaklarını kesmekten, yemeklerini yapmaya kadar, çamaşırlarını yıkamaktan tansiyonlarını ölçmeye kadar, pansumanlarını yenilemekten şekerlerini ölçmeye kadar çok sayıda çok fazla kalemi olan bir sosyal sorumluluk projesi. Girdisi çok az olsa da çıktığı itibariyle sosyal memnuniyet itibariyle son derece bizi mutlu eden tatmin eden ve bu vesileyle yaşlılarımızın duasına mazhar olduğumuz çok anlamlı ve güzel bir proje. Şuanda merkez ve köylerde toplam 65 hanede yaklaşık 70 vatandaşımıza hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Her vazifemizi görüyorlar, teşekkür ediyoruz"
Kişisel bakımlarının yapıldığı ve ihtiyaçlarının giderildiği için memnun olduğunu söyleyen 95 yaşındaki Hayriye Akı, "Hepinizden memnunum. Her vazifemizi görüyorlar, Allah bin kere razı olsun. Devletimize, milletimize Allah hayırlı işler nasip etsin. Allah kimsenin acısını göstermesin. Gıdalarımızı alıyoruz, yiyeceklerimizi bol veriyorlar. Başka ne isterim Allah’tan? Daha niceleri var bizim bilmediğimiz. Buraya gelince kızlarımız evin işini tutuyor. Yemeğimi yapıyorlar, çamaşırımı yıkıyorlar. Perdelerimi asıyorlar. İyi güzel konuşup bırakıp gidiyorlar" şeklinde konuştu.

"Allah başımızdan eksik etmesin"
Görevlilerin köye gelerek kendisinin bakımlarını yaptığını belirten Tosya ilçesine bağlı Yenidoğan Köyünde ikamet eden Sadık Ebil ise, kendilerine bu hizmeti sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’e dua ederek ‘Allah onları başımızdan eksik etmesin” dedi. Ebil, "Bize bakıyorlar, halimizi hatırımızı soruyorlar. Allah uzun ömürler versin Kaymakam bey, bunlar olmasa biz ne yapardık? Biz şimdi ne yapalım burada? Yemeğimizi yapıyorlar. Bize 'yemek pişirelim mi?' diye soruyorlar. Yemeğimizi yapıp şuraya koyuyorlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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