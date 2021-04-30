Tosya giriş çıkışları kontrol altına alındı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla birlikte giriş, çıkışlar kontrol altına alındı.

Covid19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında getirilen 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Tosya ilçe merkezine giriş çıkışlar kolluk kuvvetlerince kontrol altına alındı. İlçeye giriş çıkışların kontrol noktalarında konuşlanan polis ve jandarma ekipleri, ilçeye giriş çıkış yapan tüm araçları durdurarak denetim yapıyor. Şehir merkezine giriş çıkışlarda ise geçişler sadece özel izinli araçlara ve kişilere izin veriliyor. İzni olmayan araçların ve şahısların geçişine izin verilmezken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapılıyor.

Tosya ilçesinin tüm giriş çıkışlarının kontrol altına alınması ile birlikte güvenlik güçleri D100 Karayolu uygulama noktasında da denetim yapıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.