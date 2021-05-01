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Öğrencilere ve velilere 'dijital diyet' önerisi Öğrencilerin cep telefonuyla derse katılımları engellenmeli

İHA

Öğrencilere ve velilere 'dijital diyet' önerisi Öğrencilerin cep telefonuyla derse katılımları engellenmeli

Uzmanlardan öğrencilere ve velilere tam kapanma sürecinde 'dijital diyet' önerisinde bulunuldu. Öğrencilerin cep telefonuyla derse katılımlarının engellenmesini söyleyen uzmanlar, aynı okulda olduğu gibi bir çalışma masasının hazırlanıp, çocukların derse katılımının sağlanması gerektiği uyarısında bulundu.
Tam kapanma sürecinde öğrenciler uzaktan eğitimlerine devam ederken, uzmanlar ise öğrencilerin derse katılımları ve motivasyonları ile ilgili çeşitli uyarılar yapıyor. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer de tam kapanma sürecinde bilişsel ve zihinsel gelişim açısından 'dijital diyet' önerisinde bulundu.

"Ebeveyneler çocukların ruh hallerini tespit etmeliler"
Çocukların belli rutinlere uymak durumunda kaldığını kaydeden Kamer, "Bu rutinlere alışma noktasında bazı sıkıntılarda yaşayabiliyorlar. Malum salgının seyrine göre eğitim sürekli değişiklik gösterdiği için bu rutinlerde de değişiklikler meydana geldi. Bu konuda ebeveynlerin çocukların ruh hallerini tespit ederek, bunlara bir takım önlemler almalı ve çocuklarıyla yakından ilgilenmeli. Bazı çocukların derslere katılımları noktasında daha baskın bir şekilde öğretmenleriyle iletişim kurduklarını ve bazı çocuklarında daha çekingen kaldıklarını gözlemliyoruz. Ebeveynler çocuklarıyla bu konuları sohbet şeklinde konuşarak, derslere katılımları noktasında neler yapılabileceğine ilişkin bir takım tavsiyelerde bulunabilirler" diye konuştu.

"Teneffüs aralarında cep telefonlarıyla oynanmamalı"
Uzaktan eğitimde olsa teneffüs aralarında önemli hataların yapıldığını söyleyen Kamer, "Uzaktan eğitim sürecine ara verildiğinde 10 dakikalık teneffüslerde normal yüz yüze eğitimlerde teneffüslerde neler yapılıyorsa benzer şeklide uygulamalar yapılmalı. Teneffüslerde cep telefonlarıyla kesinlikle oynanmamasının gerekiyor. Çocuklar yüz yüze eğitimde örneğin teneffüslerde okul bahçesine çıkıp fiziksel aktiviteleri yerine getiriyorlardı. Burada da aynı şekilde evde de benzer aktiviteler yapılabilir. Kısa yürüyüşler belki de ev içerisinde yapılabilir. Diğer fiziksel hareketler gerçekleştirilebilir. Fizyolojik ihtiyaçlar dediğimiz beslenme ya da tuvalet ihtiyaçlarının teneffüslerde giderilmesi ebeveynler tarafından sağlanması gerekiyor. Ama cep telefonlarından kesinlikle uzak kalmaları sağlanmalıdır. Teneffüs bitse dahi aklı telefonda kaldığı için derse tam olarak uyum sağlanamıyor" diye konuştu.

"Uygun çalışma ortamının hazırlanması gerekiyor"
Çocuklar için uygun çalışma ortamının hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Kamer, "Aynı okuldaki gibi ortamın çocuklara hazırlanması gerekiyor. Bir çalışma masası ve sandalyeyle derslere katılımı sağlanmalıdır. Özellikle evde duvarlara çocukların ilgisini dağıtacak fotoğraf ya da resim gibi bir takım materyallerin asılmaması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü derste çocuğun dikkati dağıldığında derse olan ilgisinde de kopukluk yaşanacak. Öğretmenlerinin anlattıkları ve çocukların öğrendiği bilgilerde bir takım sıkıntılar yaşanacak" şeklinde konuştu.

"Çocuklar, uykudan kalktığı haliyle derse katılıyor, bunu engellemeliyiz"
Çocukların uykudan kalktığı haliyle derse katıldıklarını gözlemlediklerini belirten Kamer, şöyle konuştu:
"Ebeveynler çocuklarını aynı okula gönderiyorlarmış gibi ders öncesinde kahvaltılarını yaptırmalı, uygun kıyafetler giydirmeli ve derse katılımının sağlamalı. Sürekli ekran başında kalan çocuklarımızın maalesef göz ile ilgili bir takım rahatsızlıklarının oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu konuda özellikle üç ders saatinden sonra mutlaka göz egzersizlerinin kapatmayla ilgili bir takım egzersizler yapılmalı. Bilgisayarın filtreleme özelliği kullanılabilir. Eğer çocuğun gözünü rahatsız edici tarzda ise ışığın yansıma derecesini azaltmayla ilgili uygumalar gerçekleştirilebilir".
Çocuklarla iletişim kurulurken belli söylemleri uygun bir şekilde seçmeleri gerektiğine dikkati çeken Kamer, motive olmaları gerektiğini söyledi.

"Siz rol model olun"
Çocukların derse cep telefonuyla katılmamaları gerektiğini ifade eden Kamer, sözlerini şöyle noktaladı:
"Bu konuda ebeveynler gerçekten önlemleri almalı. Çocuklar, cep telefonu yanında olduğu taktirde derste sıkıldığı anda hemen cep telefonuna bakıyor, ya 'mesaj gelmiş mi?' diye bakıyor ya da sosyal medya uygulamalarına girmeye çalışıyor. Bu yüzden derste de kopukluk yaşanıyor. Bu yüzden ebeveynlerin çocuklarının cep telefonuyla derse girmelerini engelleyici önlemler almaları gerekiyor. Bir de malum 8’inci ve 12’inci sınıflar merkezi sınava hazırlanan öğrenciler olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda da ebeveynler çocukların haftalık veya günlük çalışma programlarını hazırlamalı. Hazırlanan programa uyum göstererek, evdeki rutin işlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani çocuğa göre programımızı şekillendirmemiz gerekiyor. Çünkü çocukların rutini sürekli değişiyor. Yüz yüze eğitim, hibrit eğitim veya tamamen uzaktan eğitim kavramına geçtiğinde çocuk ister istemez bocamalar yaşıyor. Bu konuda ebeveynler çocuklarının rutinlerine uygun diğer yaşantılarını şekillendirdiği taktirde çocuklarının başarısının daha da üst seviyelere çıkartacaklardır. Malum bu dönemde yoğun bir şekilde teknoloji kullanılıyor. Çocuklar bu dijital araçlara maruz kalıyorlar. Dolayısıyla dersten sonra ki dönemlerde de dijital araçların kullanılması noktasında ebeveynlerin önlemler alması gerekir. Bu konuda da çocuklarına kendilerinin rol model olması lazım"

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