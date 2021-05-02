Karantinada olması gereken 2 kişi denetimde, 1’i de ATM’de yakalandı

Kastamonu’da korona virüs testi pozitif çıkan 2 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde, 1’i de ATM’de işlem yaparken yakalandı. İdari para cezası uygulanan şahıslar yurda yerleştirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapan ekipler, sistemde riskli gözüken 2 kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi. Şahıslara 3 bin 469 TL idari para cezası uygulanırken, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle valilikçe belirlenen yurda yerleştirildiler.



ATM’de işlem yaparken yakalandı

Taşköprü ilçesi Alatarla’da da denetim yapan jandarma ekipleri, bir ATM’den işlem yapan M.E.’nin HES kodunu sorguladı. Covid19 testinin pozitif olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gerektiği belirlenen M.E. hakkında tutanak tutuldu. Jandarma ekipleri, karantinayı ihlal eden M.E.’ye 3 bin 469 TL idari para cezası uygulayarak, karantina süresini tamamlamak üzere AFAD ekiplerince tekrar Kastamonu’daki yurtta karantinaya alındı.

Öte yandan Taşköprü Kaymakamlığı, tam kısıtlama sürecinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye polis ekiplerince 6 bin 938 TL, 3 kişiye de jandarma ekiplerince 10 bin 407 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Taşköprü Kaymakamlığı, kısıtlamanın ilk gününde toplamda 5 kişiye 17 bin 345 TL para cezası yazılarak, pozitif olan 1 kişinin de yurda yerleştirildiğini duyurdu.

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