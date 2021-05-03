Aç kalan tilki, şehir merkezine inerek çöpten yiyecek aradı

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Kastamonu’da aç kalan tilki, şehir merkezine kadar inerek çöplerden yiyecek aradı.

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesinde Gümüş Dere Sokak üzerinde bulunan çöpe gece vakti tilki geldi. Yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kaldığı düşünülen tilki, çöplerden bir süre yiyecek aradı. Çöpten karnını doyuran tilki, sessiz bir şekilde tekrar ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Apartman görevlisi, Tilki’nin çöpten yiyecek aramasını ise cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde tilkinin, çöpün yanına bırakılan yiyecekleri yediği görüldü.

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