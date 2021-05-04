Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nun testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz günlerde eşinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun testi de pozitif çıktı.



Geçtiğimiz günlerde eşinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya girdiğini açıklayan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendi testinin de pozitif çıktığını duyurdu. Vidinlioğlu, paylaşımında, “Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz günlerde kıymetli eşimin korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bugün yapılan testlerde benim ve sevgili kızım Nehir'in test sonucunun da pozitif olduğunu öğrenmiş olduk. Şu an için hepimiz iyiyiz. Sizlerden dileğim dualarınızı eksik etmeyin. Sağlıkla kalın” dedi.

Vidinlioğlu, ayrıca sağlık durumuna ilişkin iyi dileklerde bulunan herkese de teşekkür etti.

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