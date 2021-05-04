Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, koronavirüse yakalandı



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, eşinin ardından, kızı ve kendisinin de Covid19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, koronavirüse yakalandı. Vidinlioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz günlerde kıymetli eşimin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bugün yapılan testlerde benim ve sevgili kızım Nehir'in test sonucunun da pozitif olduğunu öğrenmiş olduk. Şu an için hepimiz iyiyiz. Sizlerden dileğim dualarınızı eksik etmeyin. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-05-04 22:01:20



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