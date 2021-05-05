Tosya Kaymakamlığı tablet dağıttı

Tosya Kaymakamlığı uzaktan eğitim için öğrencilere 13 adet tablet dağıtımı yaptı.

Pandemiyle birlikte uzaktan eğitime geçilmesinin ardından, Tosya Kaymakamlığı 13 öğrenciye daha tablet hediye etti. Daha önceden tableti olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan ya da kısıtlı imkanlarla uzaktan eğitime katılan öğrencilere tablet dağıtan Tosya Kaymakamlığı, 13 öğrenciyi daha tabletle buluşturdu.

Tosya Ziraat Odası ve Tosya Köy Muhtarları Derneği tarafından temin edilen 10 adet tableti öğrencilere hediye eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Uzaktan eğitim imkanından mahrum kalan 13 öğrencimize daha tablet hediye ettik. 10 tableti üstlenen Tosya Ziraat Odasına ve 3 tableti karşılayan Tosya Köy Muhtarları Derneğine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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