Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda, 168 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şahıs gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, gerçekleştirilen operasyonda 168 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 1 şahıs gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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