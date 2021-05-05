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Kastamonu Belediyespor, şampiyonluğun önündeki en büyük engeli kayıpsız geçti Kastamonu Belediyespor, şampiyonluğa göz kırptı

İHA

Kastamonu Belediyespor, şampiyonluğun önündeki en büyük engeli kayıpsız geçti Kastamonu Belediyespor, şampiyonluğa göz kırptı

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, lider durumdaki Yalıkavak’ı 2822 yenerek liderliğe yükseldi.
Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin zirvesini yakından ilgilendiren kritik müsabaka Kastamonu’da oynandı. Süper Lig’in 21. hafta karşılaşmasında Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda lig lideri Yalıkavak’ı konuk etti. Karşılaşma iki takımın da karşılıklı atakları ile başladı. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmasının ilk 20 dakikası 1111 beraberlikle tamamlandı.
İlk devrenin son 30 saniyesinde Amanda Kurtovic’in golü ile Kastamonu Belediyesi GSK, skoru lehine çevirdi ve 1413 devreyi önde kapadı.
İlk yarıda olduğu gibi ikinci devrede karşılıklı goller ile başladı. İkinci yarının ilk 5 dakikasında Kastamonu Belediyespor, skoru 1815 öne getirmeyi başardı.
Yalıkavak’ta özellikle ikinci yarıda yaşanan top kayıpları ve Kastamonu Kalecisi Halime İslamoğlu’nun etkili kurtarışları ile Kastamonu Belediyesi GSK farkı 4 sayıya çıkardı.
İkinci yarının 16. dakikasında Kastamonu Belediyespor oyuncusu Betül Yılmaz, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçın son anlarında nefesler tutuldu. Yalıkavak hızlı hücuma giderken kaptırdığı top kalesinde 7 metre atışı ve Serpil’in golüne sebep oldu. Aradaki fark 2722 ile 5 sayıya çıktı. Maçım bitimine 45 saniye kala elektrikler kesildi. Maç duraksadı. Skorbordun düzelmesi ile birlikte maç devam etti. Müsabaka 2822 Kastamonu Belediyesi GSK’nın galibiyeti ile bitti.
Bodrum’da oynanan ligin ilk devre müsabakasını 2725 Yalıkavak kazanmıştı. Bu sonuçla Kastamonu ikili averajla liderliği aldı. Kastamonu Belediyespor bitime bir maç kala şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde etti.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Serkan İnci, maçın zor geçeceğini çok iyi bildiklerini söyledi.
Maçta mümkün olduğunda kontrollü olmaya çalıştıklarını kaydeden Serkan İnci: “Sporcu arkadaşlarım maçın kritik noktalarında çok iyi mücadele ettiler. Dönem dönem hatalar yaptık. Yaptığımız hataları kapatmasını bildik. Dersimize iyi çalıştık. Her zaman da dediğimiz gibi yaptığımız hataları bir sonraki maça taşımamak anlamında çalışıyoruz. Canı gönülden herkes bunu istedi. Herkes bize destek oldu. Biz de onları mahcup etmediğimiz için mutluyuz. Şu an hiçbir şey belli değil. Daha bir maçımız var. Önümüzdeki maça konsantre olmamız gerekiyor. Bunu da yapacağız” dedi.
Amanda Kurtoviç ise, müsabakaların bir yarış olduğunu ifade ederek, “Bu çok zor bir yarış oldu bizim için. Anacak maçın sonuna kadar tüm performansımız ile oynadık. Kazanmayı bildik. Mükemmel bir maç değildi ama hepimiz kalbimiz ile gönülden oynadık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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