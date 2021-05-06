Türkiye'de pirinç denilince ilk akla gelen ve Kastamonu'daki bir ilçenin ekonomi lokomotifi olan coğrafi işaret tescil belgeli Tosya pirinci toprakla buluşuyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde geçtiğimiz günlerde başlayan ekim hazırlıklarında sona gelindi. Çiftçiler hazırladıkları arazilere ilçenin coğrafi işaretli ürün olan Tosya pirincini ekmeye başladılar. Su ile doldurulan tarlaları Keşan adı verilen su içinde tesviyesi yapıp birkaç gün süre ile dinlenmeye bırakan çiftçiler, bu süreçte ekecekleri pirinçleri su içinde çimlendirerek ekime hazır hale getirdiler. Çimlenmeye bırakılan çeltiğin kök salmaya başlamasıyla birlikte ekime başlayan çiftçiler, hazırladıkları tohumu yaklaşık 6070 santimetre su olan tarlanın içine girip elleriyle ekiyorlar. Ekimin tamamlanmasının ardından beklemeye başlayan çiftçiler tohumun filiz vermesiyle birlikte ilaçlama yaparak hasat zamanını beklemeye başlayacaklar.

Tosya ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda pirinç ekimi beklediklerinin altını çizen Tosya Ziraat Odası Başkanı ve Aşağıdikmen Köyü Muhtarı Kadri Eken, "Çeltik ekimimizin ikinci bölümü. Çeltiğin bir hafta önce keşanını tesviyesini yapmıştık. Şimdi tohumunu attık. İnşallah çimlenmeye bıraktık. 4 gün çimlenmeye bıraktıktan sonra sularını boşaltıp, kök salmasını sağlayacağız. İki üç sefer yapacağız bu işlemi. Ondan sonra yeşillenmeye geçecek. Yeşillenmeye geçtiğinde de çim saldığını kök saldığını belirtiyor. Ondan sonra ilaçlama dönemine geçeceğiz. İlaçlamadan bilahare tekrar gübreleme, gübrelemeden sonra sulamalarına devam edeceğiz. 10 Eylül'e kadar sulamalarımız devam edecek. Ağustos’ta başaklanma ve sararma dönemi başlıyor, daha da güzelleşecek inşallah” diye konuştu.

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