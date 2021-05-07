"Covid'e yakalanan Başkan Vidinlioğlu'nun sağlık durumu iyi" Kastamonu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Yurt: "Başkanımızın ve değerli ailesinin sağlık durumu gayet iyi"

Korona virüse yakalanan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgiler veren Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, "Başkanımızın ve değerli ailesinin sağlık durumu gayet iyi. Karantina süreci tamamlandığında başkanımız tekrar bizlerle birlikte görevinin başında olacak" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Karahasanoğlu ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu mevkii ve Budamış Mahallesi’nde devam eden çalışmaları inceledi.



"Sağlık durumu gayet iyi"

Başkan Vidinlioğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgiler veren Yurt, "Belediye Başkanımız Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun test sonucu bildiğiniz üzere pozitif çıktı. Başkanımızın ve değerli ailesinin sağlık durumu gayet iyi. Karantina süreci tamamlandığında başkanımız tekrar bizlerle birlikte görevinin başında olacak. Her gün telefon ile gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz. Başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.



8 ve 15 Mayıs’ta pazarlar kurulacak

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, şehirdeki pazar yerleriyle ilgili de bilgiler verdi. 8 Mayıs ve 15 Mayıs tarihinde pazarların kurulacağını ifade eden Yurt, "Saat 10.00 ila 17.00 saatlerinde ilimizdeki salı pazarı, çarşamba pazarı, cuma pazarı ve pazar pazarı kurulacak. Vatandaşlarımız kendilerine en yakın pazar yerlerine giderek ihtiyaçlarını alabilecek. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus maske, mesafe ve hijyen kuralıdır. Lütfen kurallara uyarak ihtiyaçlarımızı giderelim" diye konuştu.



Buna göre İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, 8 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde Kuzeykent Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar Kuzeykent pazarına, İnönü, Candaroğulları, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Esentepe Mahallesi; salı pazarına, Topçuoğlu, Aktekke, İsfendiyar, Atabeygazi, Cebrail, Akmescit, Honsalar, İsmailbey, Yavuz Selim, Hepkebirler, Hisarardı ve Kırkçeşme Mahalleleri’nde ikamet edenlerde merkez pazar yerine, Saraçlar, Budamış ve Beyçelebi Mahalleleri'nde ikamet eden vatandaşlar ise cuma pazar yerinden alışverişlerini yapabilecekler.



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