Kızılay ekipleri sahur vakti polisleri unutmadı Genç Kızılay gönüllülerinden denetim yapan polislere çay ikramı

Kastamonu Genç Kızılay gönüllüleri, sahur vakti denetimlerini aksatmadan görevlerini yerine getiren polis ekiplerine çay ve çeşitli yiyecek ikramında bulundu.

Kastamonu’da korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin birçok bölgesinde görev alarak denetim ve uygulamalar yapan polis ekiplerine, Türk Kızılay’ı Gençlik Kollarından sahur öncesinde çay, kahve ve yiyecek servisi yapıldı. Kızılay ekibi, ellerinde termoslarla cadde cadde gezerek polislere çay ve kahve servisi yaptı. Bir süre polislerle de sohbet eden Kızılay ekipleri, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kastamonu Genç Kızılay Başkanı Av. Tuğçe Gülşen, "Kolluk kuvvetlerimize çay ikramında bulunduk. Kendileri uzun zamandır pandeminin başından beri sağlık görevlileriyle birlikte bizlere en çok fayda sağlamaya çalışan kurum oldu. Bizde bu akşam onları unutmak istemedik. Ramazan ayında kendilerine ufak bir ikramda bulunmak istedik. Çünkü ailelerinden uzakta yaz demeden, kış demeden her türlü şartlarda çalışıyorlar. Bizde onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bu akşam buraya geldik, inşallah amacımızda başarılı olabilmişizdir" dedi.



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