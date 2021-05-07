Vatandaşın maaşı evine götürülüyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşlı ve engelli maaşları, vatandaşların evine götürülüyor.

29 Nisan tarihinde tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlamasına karşı denetimler artırılırken, vatandaşın işini kolaylaştıracak adımlar da atıldı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında toplanan İlçe Hıfzısıhha Kurulu, yaşlı ve engelli vatandaşların maaşlarının evlerine götürülmesine karar verdi. Maaşların ödenmeye başlamasıyla birlikte PTT Müdürlüğünde görevli memurlar vatandaşların maaşlarını kapılarına kadar götürerek, evlerinde teslim ediyor. Kimlik doğrulamasının ardından memurların imza karşılığı maaş ödemesi yapmasıyla, vatandaşların bu dönemde evde kalmaları sağlanıyor.



"Paramızı ayağımıza kadar getiriyorlar"

Tosya PTT Müdürlüğünde görevli memurlardan biri olan İbrahim Kök, yaşlılık maaşı alan İsmail Doğan ve Sevim Boyner’in maaşlarını teslim etti. Kapıların zillerini çalan Kök, vatandaşların yanıt vermesini ve kapıyı açmasını bekledi. Vatandaşların kapıya çıkmasının ardından kimlik doğrulaması yaparak maaşlarını teslim etti. Maaşını alan İsmail Doğan, "Allah cümlemizden, devletimizden, milletimizden, memleketimizden, hepsinden herkesten razı olsun. Paramızı ayağımıza kadar getiriyorlar. Yemeğimizi de getiriyorlar. Devletimiz sağ olsun" dedi.



"Allah sizden razı olsun"

Sevim Boyner ise "Allah’ım beladan, kazadan esirgesin. Allah hepinizden razı olsun. Çok sağ olun, var olun. Ayağıma kadar geliyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Allah hükümetimizi başımızdan eksik etmesin. Allah'ım Cumhurbaşkanımıza da Allah ömür versin. Allah sağlıklı ömür versin. Daha ne diyeyim?" ifadelerini kullandı.



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