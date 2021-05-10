Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına 3 ayrı operasyon

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda; 2 adet reçeteye tabi hap, 0,35 gram toz esrar, 200 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ele geçirilirken 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 2 adet reçeteye tabi hap, 0,35 gram toz esrar, 200 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs gerekli işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilirken, 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.