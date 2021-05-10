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Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu 1 günde 70 ünite, 3 ayda ise 3 bin 500 ünite kan toplandı Türk Kızılayı’nın ‘Kan Bağışı' çağrısı karşılıksız kalmadı

İHA

Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu 1 günde 70 ünite, 3 ayda ise 3 bin 500 ünite kan toplandı Türk Kızılayı’nın ‘Kan Bağışı' çağrısı karşılıksız kalmadı

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, azalan ulusal kan stoklarına dikkat çekmek ve artan kan ihtiyacını karşılamak amacıyla iftar sonrasında kan bağışı kampanyası düzenledi. Kızılay’ın çağrısına vatandaşlar da destek verirken 1 günde 70, son 3 ayda ise 3 bin 500 ünite kan toplandı.
Covid19 salgını nedeniyle azalan kan stokları için kan bağışı kampanyaları sürüyor. Kızılay Kastamonu Kan Merkezi, bağışçılar için Ramazan ayı boyunca 15.0000.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından azalan kan stokları için düzenlenen kan bağış kampanyasında vatandaşlar iftar sonrası kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından gün içerisinde yapılan duyurularda: "Her zamankinden daha çok kan bağışına ihtiyaç var. Kan bağışı merkezlerimiz bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazır. Kızılay Kan Merkezimize kan bağışına bekliyoruz" denilerek kan merkezine vatandaşlar davet edildi. Kızılay’ın çağrısına vatandaşlar da destek verirken 1 günde 70, son 3 ayda ise 3 bin 500 ünite kan toplandı.

Kızılay’ın çağrısı ile 3 ayda ise 3 bin 500 ünite kan toplandı
Kan bağışında bulunacak vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu açıklanmıştı. İftarlarını açan vatandaşlar, Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kan bağışında bulundu. Kızılay Kadın Kolları Kastamonu Şube Başkanı Sedef Perk, pandemi dolayısıyla azalan kan stoklarına dikkat çekti. Azalan kan stoklarına dikkat çekmek ve vatandaşları kan bağışına destek olmaya davet etmek amacıyla Kızılay Kadın Kolları olarak kan merkezide kan bağışçısı olduklarını ifade eden Sedef Perk: “Kan Merkezimiz 15.0024.00 arasında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu8 hassas dönemde bağışçılarımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Şu an bir yerlerde birilerinin kana ihtiyacı var. Bu yüzden biraz daha duyarlı olalım” dedi.

Mesai saatleri Ramazan ayına göre ayarlandı
Kızılay Kan Merkezi Sorumlu Doktoru Dr. Ahmet Hilmi San ise, her yıl olduğu gibi bu sene de kan bağışı faaliyetlerine pandemi kısıtlamalarına rağmen ara vermeden devam ettiklerini kaydetti. Hem sokağa çıkma kısıtlamaları hem de Ramazan ayı dolayısıyla kan stoklarına ve kan bağışlarında gözle görülür bir azalma olduğunu belirten Dr. Ahmet Hilmi San, “Azalan kan stoklarını gönüllülerimizin yaptığı faaliyetler ve bağışçılarımızın bizlere ulaşarak verdikleri bağışlardan karşılamaya çalışıyoruz. Kan her zaman ihtiyaç olan bir durumdur. Hastalara ihtiyaç anında verilmesi gereken hayatim bir sıvıdır. Kan fabrikasyon bir ürün değildir. Birilerinin karşılaması gerekiyor ki vatandaşlarımızın ihtiyacı giderilebilsin. Biz özellikle bu dönemlerde azalan kan stoklarını da göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyoruz. Hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de Ramazan ayını da göz önüne alarak mesai saatlerimizi ona göre ayarladık” diye konuştu.

"Kastamonu’nun ihtiyacı olan kan miktarını karşılayamıyoruz"
Pandemi sürecinin uzaması nedeniyle kan stoklarında gözle görülür bir azalma olduğunu vurgulayan San, “Yaşanan kan ihtiyacını aşmaya çalışıyoruz. Hepimiz umutla bakıyoruz. Son 3 ayda vatandaşlarımızdan 3 bin 500 ünite kan bağışı gerçekleşti. Ancak son dönemlerde Kastamonu’nun ihtiyacı olan kan miktarını karşılayamıyoruz. Pandeminin de kalkmasıyla beraber ihtiyacı karşılamak için fazlasıyla çaba göstereceğiz” şeklinde konuştu.

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