Cide Dernekler Federasyonundan 680 aileye yardım

Cide Dernekler Federasyonu (CİDEFED) tarafından Ramazan ayı dolayısı ile Cide’nin 75 köyü ve 16 mahallesinde belirlediği 680 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ve para yardımı yapıldı.

Merkezi İstanbul Eyüp’te bulunan Cide Dernekler Federasyonunun, Ramazan ayı dolayısı ile oluşturduğu ‘Gönül Sofrası’ fonu ile yaklaşık 130 bin lira bağış toplandı. Toplanan bağışlar, Cide’nin 75 köyü ve 16 mahallesinde Cide Muhtarlar Derneği ile Cide’nin köy ve mahalle muhtarları tarafından belirlenen 680 aileye gıda kolisi ve para yardımı olarak eşit olarak dağıtıldı.

Veren el ile alan elin arasından köprü kurduklarını belirten Cide Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Koronavirüs önlemleri dolayısı ile Ramazan ayında gerçekleşen tam kapanmada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak istedik. Muhtarlar derneğimizin ve muhtarlarımızın yardımı ile tespit edilen 680 ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak, veren el ile alan el arasında köprü olduk. Oluşturduğumuz ‘Gönül Sofrası’ fonuna destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza benzer yardım çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Cide Dernekler Federasyonu, daha öncede belirlenen ihtiyaç sahibi kişilere 2 bin 400 adet içinde çeşitli gıda ürünlerinin olduğu yardım paketi dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.