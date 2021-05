6 ev yandı ama duvarda asılı duran ‘Bereket’ duası yanmadı 6 evin yandığı köyde yaralar sarılıyor

Kastamonu’nun Cide ilçesinde üç gün önce yıldırım düşmesi sonucu yanan 6 evin duvarında asılı duran Bereket Duası yanmadı. Yangının ardından hem hayırseverler hem de devlet aracılığıyla köye yardımlar sürüyor.

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Kovanören köyü Demirci Mahallesi’nde, üç gün önce Ekrem Demir’in evine yıldırım düşmesi neticesi yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine hemen bitişiğinde bulunan Ekrem Demir’in kardeşleri olan Fatma, Bayram, Sevda, Mustafa ve Fatma Demir’in de evlerine sıçradı. Ağlı, İnebolu, Şenpazar, Azdavay ve Cide’den gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, 6 ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale sırasında Yakup Sözen, Salim Cesur ve Mustafa Demir de yaralandı.

Yangının ardından köye yardımlarda devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Merkez Mahallesi Muhtarları Derneği de, Cide’ye giderek Kovanören köyünde evleri yanan vatandaşlarla bir araya geldi. Kovanören köyü Muhtarı Ersin Sözen’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez, Cebrail Mahallesi Muhtarı İsmail Soner Dibekoğlu ve Atabeygazi Mahallesi Muhtarı Burhan Kurtoğlu, yangında yaralananları da evlerinde ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulundular. Evleri yanan ailelerle de görüşen Çölez, Dibek ve Kurtoğlu, yanlarında getirdikleri yardım kolileri ile bir miktar parayı yangınzede ailelere teslim etti.



“Duvarda asılı duran bereket duasının yanmadığını gördük”

Kastamonu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği olarak Cide’de 6 evin yandığı Kovanören köyünü ziyaret etmek istediklerini belirten Kastamonu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkan aynı zamanda Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez, “Köyümüze gelerek yangının büyüklüğünü gördük. Hamd olsun 6 evin yanıp, bu kadar zararın ortaya çıkmasından sonra can kaybının olması, herhangi bir canlıya bir şey olmaması büyük bir şans, Ramazan ayının büyük bir lütfu olarak değerlendiriyoruz. Köy muhtarımızla görüştük, hamd olsun devletimizin desteklerini bizlere kendileri anlattılar. İnşallah bizlerde Merkez Mahalle Muhtarları Derneği olarak Kastamonu’ya döndüğümüzde burada zarar gören ailelerimizin ihtiyaçları noktasında mahalle sakinlerimize mevzuyu ileterek elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışacağız” dedi.

6 evin yandığı Kovanören köyünde duvarda asılı olarak duran Bereket Duasına yanmadığını gördüklerini ifade eden Çölez, “Bırakın yanmayı is bile bulaşmadığını gördük. Çok muazzam” dedi.



“Devletimiz inşallah en yakın zamanda dertlerimize derman olacak”

Kovanören Köyü Muhtarı Ersin Sözen ise, üç gün önce saat 23.00 sıralarında Kovanören köyüne yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığını hatırlatarak, “Bütün köydeki vatandaşlarımızla birlikte olaya müdahale ettik. Kendi imkanlarımızla yangının bir kısmını söndürdük. Yangının daha da geniş alana yayılmasını engelledik. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Ağlı, İnebolu, Şenpazar, Azdavay, Cide’den gelen ekipler yangını müdahale etti. Bu şekilde yangının büyümesi engellendi. Devletimiz inşallah en yakın zamanda dertlerimize derman olacak. Bizlerde beklemedeyiz şu anda. En yakında zamanda evlerimizin yapımına başlayacağız” diye konuştu.

Yangında üç kişinin yaralandığını söyleyen Sözen, “İki kişi dumandan etkilendi, 1 kişi de hafif yaralandı. Bu evlerde 29 kişi ikamet ediyordu, 6 ailemiz oturuyordu. 1 ailemiz İstanbul’daydı, 5 ailemizde burada yaşıyordu. Bundan aynı zamanda 5 kardeşti. Bunların 14 tanesi de çocuktu” şeklinde konuştu.



“Dışarı çıkıp baktığımızda bir anda şimşek çaktı ve evde yangın başladı”

Evine yıldırım düşmesi sonucu yangının çıktığı Ekrem Demir de, şöyle konuştu: “Çok mağdur bir durumdayız. Kardeşlerimle beraber 29 nüfus bu evlerde ikamet ediyordu. Devletimizden ve hayırsever vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz. Her taraf görülüyor. Çok mağduruz. Sağ solda köylülerimizin yanında duruyoruz. Şu ana kadar bizlere yardım ulaştıran herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Gece saat 23.00 sıralarında evin arkasından dumanlar çıkmaya başladı. Dışarı çıktığımda gök gürültüsü vardı, gökyüzünde şimşek çakar gibi oldu, ondan sonra bir anda alevler havalandı. Sonra sağa sola dağıldık. Engelli annem oturuyordu. Engelli annemi kurtardım, sonra ahırdaki hayvanları boşalttım. Allah’a bin kere şükürler olsun yangında can kaybımız olmadı. En büyük tesellimiz budur.”

