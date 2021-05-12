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Köyde korona virüs kabusu Cuma namazı için oluşturulan cemaatten koronaya yakalanan 6 kişi öldü Daha önce vaka sayısı görülmeyen köyde peşe peşe ölümler korkuttu

İHA

Köyde korona virüs kabusu Cuma namazı için oluşturulan cemaatten koronaya yakalanan 6 kişi öldü Daha önce vaka sayısı görülmeyen köyde peşe peşe ölümler korkuttu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Cuma namazı kılmak için oluşturulan cemaatte, virüs bulaşan 8 kişiden 6'sı hayatını kaybetti. Pandemi sürecinde hiç vaka sayısı görülmeyen İsmail köyünde, peş peşe ölümlerin yaşanması üzerine derin bir sessizlik oluştu.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 45 gün önce Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı İsmail köyünde yaşayan bir kişi, diş tedavisi için İnebolu'da bir kliniğe gitti. Burada virüs kaptığı tahmin edilen şahıs iddiaya göre, 'benim bir şeyim yok' diyerek o gün hocası bulunmayan İsmail köyünde, Cuma namazı için oluşturulan cemaat ile birlikte namaz kıldı. Bir süre sonra öksürük ve beraberinde ateşlenmesi üzerine test veren şahsın Covid19 virüsü taşıdığı belirlendi. Ardından filyasyon ekipleri İsmail köyüne gelerek olayın ortaya çıkmasını sağladı.

6 kişi hayatını kaybetti
Cuma namazı için oluşturulan cemaatte bulunanlarda da öksürük ve ateşlenme görülmesi üzerine filyasyon ekiplerince cemaatten test alındı. Cami cemaatinden alınan korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ve yaklaşık 40 gün süren tedavi gören Yüksel Yüksel, Nedim Güleryüz, Yüksel Gülcü, Kadir Aral, Hayrettin Çelebi ve Bekir Bozkurt, hayatını kaybetti. Koronadan hayatını kaybeden Yüksel Gülcü’nün eşi Hanife Gülcü’nün de yoğun bakım ünitesinde tedavisi halen sürerken, tedavisi tamamlanan 1 kişi de taburcu edildi.

Peşe peşe ölümler yerini sessizliğe bıraktı
Şu ana kadar hiç korona virüs vakası görülmeyen köyde, peş peşe ölümlerin yaşanması üzerine derin bir sessizlik oluştu. Köy sakinleri kendilerini izole altına alınırken, sokaklarda hiç kimsenin olmadığı görüldü. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıkladığı 100 bin kişide görülen korona virüs güncel haritasında Kastamonu, 100 bin nüfusa karşılık 340,08 olan vaka oranı ile vakaların en çok görüldüğü ikinci il oldu.

"Ölenlerin hepsi cami cemaati"
Cuma namazı için oluşturulan cemaatte şu ana kadar korona virüse yakalanan 6 cami cemaatinin hayatını kaybettiğini söyleyen Çatalzeytin’in İsmail Köyü Muhtarı Emrah Köse, "Pandemide elimizden geldiği kadar milleti çarşıya göndermemeye çalışıyoruz. Hem ben, hem de cami hocamız, vatandaşların ihtiyaçlarını yönelik pazar alışverişlerini devletimizin verdiği emirlere uyarak bizler yapmaya çalışıyoruz. Pandemide bizim çok fazla vakamız olmadı ama vakalarda ölümle sonuçlanıyor. Cuma namazı için arkadaşlar cemaat oluşturmuş, köyümüzün hocası yoktu o zaman. Kendi aralarında namaz kılmak istiyorlar. İnebolu’da virüs kapan bir arkadaşımız, farkına varmıyor, sonra köyümüze geliyor ve burada Cuma namazı için oluşturulan cemaate de virüs bulaştırıyor. Köyümüzde ölenlerin hepsi de cami cemaati oluyor. Şu ana kadar 6 kişi vefat etti" dedi.

"Bu olaydan sonra herkes evine kapandı"
Yaşanan bu olayın ardından köy sakinlerinin evine kapandığını belirten Köse, "Bu olaydan sonra köylümüz, son derece duyarlı, eskisi gibi birbirine giden yok. Teravih namazı alınan karar doğrultusunda zaten kılınmıyor, iftarlara giden yok. Köyümüzde hiç kimse bir yere çıkmıyor. Herkes evinde. Korktukları için kimse dışarı çıkamıyor" diye konuştu.

"Bu olaya kadar köyümüzde hiç vaka görülmemişti"
Yaşanan bu olaydan önce köylerinde hiç korona virüs vakasının görülmediğini vurgulayan Köse, "Bugüne kadar köyümüzde hiç korona virüs vakası görülmemişti, hiç yoktu. Sonradan cami cemaatine bulaşınca vakalarımız fırladı. Şu anda Hanife Gülcü teyzemiz, korona virüsten vefat eden Yüksel Gülcü abimizin eşi oluyor. Öğrendiğimize göre kritik durumu atlatmış, iyi olduğunu öğrendik. Servise alınmış, inşallah Cuma günü de çıkacağını söylediler. Bizde bekliyoruz çıkmasını" şeklinde konuştu.

"Kardeşimi ve iki eniştemi korona sebebiyle kaybettim"
Korona virüsten dolayı abisini ve iki eniştesini kaybeden Hüseyin Yüksel ise "En yakınım olan kardeşimi kaybettim. İki tane eniştemi kaybettim. Kimse kimse ile temas etmesin, devletin koyduğu her kurala harfiyen uymak lazım, uymamız lazım. 17 günlük bir kısıtlama oldu, ne kadar vaka oranlarını düşürdü görüyoruz. Bu tamamen bizlerin elinde. Bizler kurallara uyarsak, inşallah bu virüs bitecek" ifadelerini kullandı.

"O gün işim olduğu için Abana’ya gitmiştim, yoksa bende ölebilirdim"
Namaz kılındığı gün bir işinden dolayı Abana’ya gittiğini ve camide oluşturulan cemaatin arasında olmadığını Yüksel, aksi taktirde kendisinin de ölebileceğini dile getirdi. Yüksel, "Ölen arkadaşlarımızla hep beraberdik. Ben o gün Abana’ya gitmiştim. Abana’da işlerim vardı. Bu cemaat gurubundan ayrılmıştım. O gün ben yoktum. Sonra bir duyduk, cemaate gelen bir arkadaşımız ateşlenmiş. Ondan sonra eniştemin birisi ateşlendi, sonra diğerleri peş peşe ateşlendi. Bu şekilde işler büyüdü. Bizler hiçbirini göremedik. Biz sadece telefonla haber alabildik. Bunun sonucunda ailemden eniştelerim ve kardeşim öldü" dedi.

"Ağabeyimin cenazesini dahi kaldıramadım"
Virüs bulaşabilecek hiçbir yere gitmediğini söyleyen Hüseyin Yüksel, sözlerini şöyle noktaladı:
"Hastaneye dahi gitmiyorum, mecbur kalmadıkça hiçbir yere uğramıyorum. Mümkün olduğunca evdeyim, bu şekilde yaşamaya çalışıyorum. Kimse kimse ile temas etmesin. Çok büyük sıkıntılar çektik. Cenazesini dahi kaldıramadım. Kardeşimi iki, üç kişi ile ancak gömebildim. Çok kuvvetli bir acı yaşadık"

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