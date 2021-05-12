Kaymakam Deniz Pişkin, şehitliği ziyaret etti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, şehit aileleri ile birlikte şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Arife günü olması dolayısıyla şehitlik ziyaretinde aileleri yalnız bırakmak istemeyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, şehit aileleri ile birlikte Tosya Şehitliğini ziyaret etti. Pişkin, dua okuyarak şehitlerin kabrine gül bıraktı. Şehitler için dua isteyen Pişkin, "Şehit ailelerimizle birlikte Tosya Şehitliğini ziyaret ettik. Sizler de bulunduğunuz yerden onlar için bir Fatiha okur musunuz Bütün şehitlerimizin ve cümle geçmişlerimizin ruhu için” diye konuştu.

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