İzinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Daday ilçesi Alipaşa köyünde devriye faaliyeti sırasında Honsalar Tepesi Tümülüsü mevkiinde izinsiz kazı yapıldığını belirledi. Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan M.A, U.A, S.B, M.K, E.A, M.T. ve M.G’yi suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada ise 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 3 adet bıçak ve kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler jandarma görevlilerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.