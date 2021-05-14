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Bomba gibi patlayan piknik tüpünden yangın çıktı: 1 ölü Piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

İHA

Bomba gibi patlayan piknik tüpünden yangın çıktı: 1 ölü Piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde evde bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 ev ve samanlıkta küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Dağbelören Köyü Demirci Mahallesi’nde bir gözü görmeyen ve evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Demir’e ait evde bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi kapladı. Ev ile birlikte yangın bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı. Patlamanın sesiyle evlerinden çıkan köylüler, komşularının evinin yandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları halen devam ediyor.
Öte yandan çıkan yangında evde bulunan ve yalnız yaşayan bir gözünün görmediği 70 yaşındaki Hamdi Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Demir’in cenazesinin enkaz altından çıkartılacağı öğrenildi.
Yangının ardından olay yerine gelen köylüler, namaz kıldıkları sırada yangını çıktığını belirterek, "Yangının nasıl başladığını kimse bilmiyor. Evde bulunan piknik tüpünün patladığını duyduk. Sonra ev tutuşmuş, ardından kendisi de tutuşmuş. Bu şekilde yangın büyümüş. Kimse ne olduğunu bilmiyor, çünkü amcamız tek başına yaşıyordu. Bizlerde bugün cumaydı, namaza gitmiştik. Olay böyle" dedi.

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