(ÖZEL) Sünnet ettiği çocukların göbeğine ‘1903 kere maşallah’ yazarak sakinleştiriyor Beşiktaş hayranı doktor, sünnet ettiği çocukların göbek kısmına ‘BJK’ yazıyor Sünnet ettiği çocukları ve ailelerini, taraftarı olduğu Beşiktaş ile stresten kurtarıyor

Kastamonu’da özel bir hastanede üroloji uzmanı olarak görev yapan Beşiktaşlı doktor, sünnet ettiği çocukların göbeğine Beşiktaş ile ilgili ifadeler yazıyor. Sünnet ettiği çocukların göbek kısmına ‘1903 kere maşallah’ yazarak sakinleştiren Doç. Dr. Sadi Turkan, asıl amacının aileleri sünnet stresinden kurtararak rahat bir ameliyat olmasını sağlamayı hedeflediğini ve bunda da başarılı olduğunu kaydetti.

Kastamonu’da özel bir hastanede 2006 yılından beri üroloji uzmanı olarak görev yapan Beşiktaş hayranı Doç. Dr. Sadi Turkan, sünnet ettiği çocukların göbeğine ‘BJK 1903’ gibi ifadeler kullanarak, üç gün sonra silinebilecek şekilde ibareler yazıyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 sünnet ettiği çocuğun göbek kısmına Beşiktaş ile ilgili ibareler yazan Dr. Sadi Turkan, bu sayede aileleri sünnet stresinden uzaklaştırdığını ve sünnet çocuğuna da hoş bir anı bıraktığını kaydetti. Sünnet ettiği çocukların arasında Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu gibi farklı takımları tutan ailelerin de olduğunu söyleyen Dr. Turkan, şimdiye kadar hiçbir aileden en ufak bir tepki almadığını, hatta ileriye yönelik hoş bir sohbet oluştuğunu ifade etti.

Kastamonu’da Beşiktaşlılar Derneğinin kurucularından olduğunu, Kastamonuspor’da Yönetim Kurulunda 4 yıldır görev aldığını ve bir sürede Kastamonuspor Futbol Takımının alt yapısında futbol oynadığını söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Sadi Turkan, “Bizim branşımız gereği özellikle yaz aylarında sünnet çok fazla yaptığımız cerrahi bir prosedür. Sünnet hem dini yöne hem de tıbbi yöne itibariyle aslında basit gibi görünen oldukça önemli bir prosedür oluyor. Çünkü sadece sünnet olacak çocuğu değil, tüm ailesini de heyecanlandıran ve zaten bu konuda ailesini fazlasıyla heyecanlandıran yaşanan bir durum” dedi.



“Stres altındaki aileleri ve çocuğu rahatlatmak için tuttuğum takımı vesile kıldım”

Stres altındaki aileleri ve çocukları bir nebze olsun rahatlatmak için böyle bir işlem yaptığını anlatan Dr. Turkan, “Sünnet, özellikle ailelerde ve çocuklarda stres oluşturduğu için mümkün olduğu kadar bu stresi azaltıcı çeşitli yöntemler kullanmak gerekiyor. Ben de bu amaçla özellikle taraftarı olduğum takım Beşiktaş ile ilgili olarak sünnet bittikten sonra çocuklara ve ailelerine özellikle esprili bir mesaj amaçlı Beşiktaş ile ilgili çeşitli ufak yazılar yazmaya başladım. Bu da zamanla çok ilgi çekti. Benim bu yazdığım yazılar arasında yavru kartal, 1903 kere maşallah, BJK 1903 gibi buna benzer bir sürü Beşiktaş ile ilgili yazıyor yazıyorum. Tabii bizim buradaki amacımız Beşiktaş’ın propagandasını yapmak değil ya da Beşiktaş taraftarı kazanmak değil, ailelerle birlikte bu sünneti hoş bir getirmek asıl amacımız. Ben de bu nedenle bu işi uzun bir süredir devam ettirdim, şu ana kadar da hiç kimseden bir tepki almadım. Beşiktaşlıların yanı sıra aynı zamanda Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu takımları tutan hiç kimseden bir tepki dahi almadık. Aksine hoşlarına dahi gitti. Hatta burada Fenerbahçeliler Derneği Başkanı olan arkadaşımızın çocuğuna dahi bu ibareyi yazdık yavru kartal diye. Aileler bunu tebessümle karşılıyor. Çok hoşlarına gidiyor ve Beşiktaş’a sempatisi olanlar da oluyor, tuttuğu takımı hiç değiştirmeyenler de oluyor ama bizim tek amacımız sünnetleri stresli bir halden çıkarıp, bunu vesile kılarak ortadan kaldırmak ve benden tuttuğum takım olan Beşiktaş’ı vesile kıldım” diye konuştu.



“Üç gün sonra silinebilecek şekilde markin denilen kalemle yazıları yazıyorum”

Çocukların göbeğine yazdığı yazıların üç gün sonra silindiğini ifade eden Doç. Dr. Turkan, “Özellikle tabii ki burada etik olarak hiçbir şekilde ne aileyi ne de çocuğu rencide edecek bir şey olmadığı için ‘markin’ kalem dediğimiz bizim ameliyatlarda kullandığımız kalemle üç gün sonra silinebilecek şekilde göbek altına çocuklara hatıra kalacak şekilde güzel ifadelerimizi yazıyoruz ve bu ifadelerle çocuklar bunu bir anı olarak saklıyorlar. İleride bizimle karşılaştıkları zaman ‘hocam beni Beşiktaşlı yapmak istediniz ama olmadım’ diyenler de oluyor, ‘ben Beşiktaşlı oldum sayenizde’ diyenler de oluyor. Benim için amaç burada sünnetin güzelliğini yaşamak, sünneti ailelerde ve çocuklarda güzel bir hatıra bırakmak” şeklide konuştu.



“Yaklaşık 2 bin 500 çocuğa bu şekilde yazılar yazdım”

Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 çocuğa Beşiktaş ile ilgili ibareler yazdığını vurgulayan Dr. Sadi Turkan, şöyle konuştu: “Uzmanlık sonrasında yaptığımız sünnet sayısını kabaca hesapladığımda 5 bin rakamın üzerinde bir çocuğa tekabül ediyor. Yıllık yaptığımız sünnetleri baz alarak hesapladığımızda, herhalde bunların en az yarısına da Beşiktaş ile ilgili ifadeleri espri olarak yazmışımdır. Bu da herhalde 2 bin 500 çocuğa falan tekabül ediyor”



“Fanatik değilim, sadece Beşiktaş’a sempati duyuyorum”

Fanatik olmadığını sadece Beşiktaş’a sempati duyduğuna dikkat çeken Dr. Turkan, şunları kaydetti: “Benim Beşiktaş taraftarı olmam tabii ki ailemden kaynaklanıyor. Allah rahmet eylesin babam Beşiktaş taraftarı idi, biz de ondan kazandık bu taraftarlığı. Bizim Beşiktaş’a karşı olan sevgimizi bir fanatizm için değil, özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bir sempati içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Fanatizm çok farklı bir şey bunu özellikle belirtmek istiyorum.”



“Fenerbahçeli arkadaşımla girdiğim iddia sonrasında sünnet ettiğim çocuklara yazılar yazmaya başladım”

Fenerbahçeli arkadaşının çocuğunu sünnet etmeden önce girdiği iddia sonrasında çocukların göbeğine Beşiktaş ile ilgili ibareler yazmaya başladığını söyleyen Dr. Turkan, şöyle devam etti: “Bir Fenerbahçeli arkadaşımızın çocuğunu sünnet yapmadan önce dedim ki eğer ağrı ya da acı duyarsan ben Fenerbahçeli olacağım, herhangi bir şekilde ağrı ya da acı duymazsan sen Beşiktaşlı olacak dedim, söz mü söz diyerek anlaştık. Gerçekten çocuğumuzun sünnetini çok güzel bir şekilde yaptık ağrı ya da acı duymadan, tabii ki daha sonradan Fenerbahçeli olarak yine devam etti yani Beşiktaşlı olmadı. Ben de bundan sonra yaptığım her sünnete bu şekilde yazı yazarak başlamış oldum. Hatta bir başka anımda da BJK 1903 yazmıştım öğretmen bir ailenin çocuğuna. Onlar futbol ile ilgili olmayan bir aileydi, birkaç gün sonra hanımefendi beni aradı. Hocam, siz buraya BJK 1903 yazmışsınız, ben bunu ameliyat kodu zannetmiştim. Bu Beşiktaş’ın kuruluş yılıymış dedi. Bana böyle söylediler dedi. Ben de evet dedim. Ama bizler takım tutmuyoruz ki dedi, ben de iyi dedim ne fark eder dedim. Ama biz takım tutmuyoruz dedi. Bunu neden yazdınız diye sordu. Ben de işte bunun için yazdım dedim. Nasıl yanı deyince, bakın sünnet konuşmuyoruz, takım sohbeti yapıyoruz sizinle dedim. Ben bunu yaşatmak istiyordum dedim ve hanımefendinin de çok hoşuna gitti, bundan sonra benim çocuğum Beşiktaşlı olacak dedi. Ben Beşiktaş’ı tutmasam bile çocuğum Beşiktaşlı olacak dedi. Buna benzer anılarımız da oldu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.