Başkan Vekili Yurt, pazarlarda inceleme yaptı

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, pazarları denetledi.

Tam kapanma sürecinde alınan karar ile 8 ve 15 Mayıs’ta il merkezinde dört noktada pazar açıldı. Kastamonu Belediyesi ekipleri bu süre içerisinde kurulan pazarlarda gerekli denetimleri yaptı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, hafta sonu Cuma Pazarı, Salı Pazarı, Kuzeykent Pazarı ve Merkez Pazar alanında yapılan denetimlere katıldı. Başkan Vekili Yurt, yapılan denetimlerde Pazar esnafını ve alışverişe gelen vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde ricada bulundu. Başkan Vekili Yurt, “İnşallah önümüzdeki bayramları kucaklaşarak kutlamayı Rabbim bizlere nasip eder. Zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecini birlikte atlatacağız. Bizler vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Pazar alanlarında yaptığımız denetimlerde hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu görmekten dolayı mutluyum. Biz üzerimize düşeni yapalım, mutlu son inşallah yakın olacak. Umudumuz ve beklentimiz bu yönde. Tüm hemşehrilerimin tekrar Ramazan Bayramı’nı kutlarım” dedi.

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